Wanda Nara, stoccata all’ex: c’entra anche Icardi

Wanda Nara non ha mai avuto molti peli sulla lingua, questa volta non ha esitato a sottolineare quanto siano diversi il suo ex e Mauro Icardi.

Nel corso degli anni trascorsi in Italia gli appassionati di sport hanno avuto modo di conoscere molto bene Wanda Nara. Allo stesso tempo questi hanno realizzato quanto sia difficile tenerla a freno quando si tratta di esprimere un opinione. Non a caso, c’è stato chi nel corso dell’esperienza all’Inter vissuta da Mauro Icardi è arrivato a ritenere quanto lei la condizionasse e non fosse libero di esprimersi al meglio dentro e fuori dal campo.

I due fino a qualche mese fa sembravano essere vicini all’addio definitivo, al punto tale che lei non aveva avuto remore nell’annunciare in Tv la loro separazione, ma ora ogni problema sembra essere stato ricomposto. Anzi, l’argentina ha riconosciuto quanto lui le sia stato vicino quando lei recentemente ha scoperto di avere alcuni problemi di salute. Attorno a Wanda in tanti hanno parlato della sua ‘leucemia’ ma al momento lei non ha fatto annunci ufficiali.

In più di un’occasione Wanda Nara ha sottolineato quanto la sua vita sia cambiata dopo aver incontrato Mauro Icardi, nonostante in un primo momento la loro storia d’amore fosse stata al centro di diverse polemiche visto che lui era compagno di squadra del suo ex. Maxi Lopez. Non era mancato chi aveva ritenuto scorretto il modo di agire dell’ex interista, che avrebbe agito alle spalle di quello che lui considerava un amico, ma i fatti hanno dimostrato come il loro amore fosse forte.

Wanda Nara e Icardi: ora sempre più uniti

Gli alti e bassi tra loro non mancano, e ormai non ci stupiscono più, ma è questo forse quello che tiene in vita il loro rapporto. La showgirl, in modo particolare, si è sentita orgogliosa per il sostegno ricevuto dal marito nella crescita dei tre figli maschi avuti dall’ex, che lo considerano oggi un punto di riferimento.

Lo spettro della separazione, che lei aveva annunciato diversi mesi fa anche in Tv a Silvia Toffanin quando era stata ospite di ‘Verissimo’, ormai un ricordo. Il sentimento che li unisce sembra essersi dimostrato più forte, proprio per questo lei fa il possibile per sostenere “Maurito” anche allo stadio quando scende in campo con il suo Galatasaray.

Wanda Nara ha voluto essere ancora più chiara nell’esprimere il suo amore per Icardi e lo ha ha fatto attraverso un gioco di parole davvero esemplificativo. La procuratrice ha infatti pubblicato un breve video su TikTok in cui è possibile vedere il marito alle prese con i fornelli e in sottofondo una canzone scelta appositamente, dal titolo: “Mi ex tenia razon“ di Karol G., che significa “Il mio ex aveva ragione“.

Particolare la parte di brano che è possibile ascoltare, ovvero: “Aveva ragione il mio ex, diceva che non avrei trovato uno come lui e ne ho trovato uno migliore, che mi tratta meglio. Aveva ragione il mio ex quando diceva che nessuno avrebbe fatto meglio per me. Lo fa meglio per me”.

Impossibile non pensare come questo sia un riferimento nemmeno troppo velato a Maxi Lopez e a come la sua vita sia cambiata in meglio grazie all’ex interista.