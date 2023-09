Il Napoli volta subito pagina, rinforzo eccellente: è ufficiale

Il calciomercato è terminato ufficialmente, ma intanto c’è chi prova a rinforzare ancora la rosa a disposizione. O anche altro…

In queste ore si è conclusa ufficialmente la terza giornata di serie A, il calciomercato è concluso e arrivano i primi verdetti di inizio stagione. C’è tanto da dire, soprattutto sul Napoli campione d’Italia.

Il club azzurro ha vinto le prime due, sulla carta impegni molto agevoli, ed è crollato al primo vero grosso impegno. Nell’anticipo della terza giornata la Lazio ha sbancato il Maradona grazie alle reti di Luis Alberto e del neo acquisto Kamada, alla prima rete in serie A. La formazione campione d’Italia convince in attacco, ma molto meno in difesa dove più volte la squadra di Sarri ha sfiorato anche il tris.

Due gol annullati, un paio di incursioni e tanto altro: c’è tanto da rivedere in casa azzurra e il Napoli dovrà lavorare molto durante la sosta. Calciatori come il georgiano Kvaratskhelia ancora devono convincere totalmente e sia in società che tra i tifosi c’è il dubbio che serva ancora qualcosa. Il calciomercato è finito, ma intanto il Napoli pensa al futuro e nelle ultime ore ha chiuso un colpo per le giovanili: un cognome che fa sognare i tifosi e che evoca ricordi stupendi.

Napoli, Cavani torna in azzurro

Come riportano i colleghi di Napoli Magazine le giovanili del club azzurro hanno ingaggiato il piccolo Lucas Cavani, secondo figlio dell’ex attaccante del Napoli Edinson Cavani. Il trentasettenne attaccante è attualmente impegnato (forse nell’ultimo club) con la maglia del Boca Juniors, storico club argentino. Lucas è nato dalla relazione tra Edinson e Maria Soledad Cabris e il piccolo Cavani è da sempre un grandissimo tifoso degli azzurri.

Di lui si parla un gran bene, è un attaccante e sembra avere un gran fiuto del gol. Ripercorre quindi le orme del padre, o meglio il Napoli e i suoi tifosi si augurano questo con l’ex PSG e Manchester United che ha collezionato a Napoli 104 reti in 138 presenze in maglia azzurra. I tifosi ricordano i colpi della coppia Cavani-Lavezzi ed ora potranno rileggere il nome Cavani con la maglia del Napoli.

Negli ultimi anni le giovanili del Napoli hanno trovato grosse difficoltà, addirittura la squadra Primavera partenopea è retrocessa lo scorso anno ed ora Cavani è un piccolo grande colpo per le juniores azzurre. Un colpo da novanta per le giovanili del Napoli.