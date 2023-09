Spinazzola alla rivale: tradimento a zero nel 2024

Leonardo Spinazzola potrebbe cambiare direttamente rotta nel 2024, una nuova opzione per il terzino della Nazionale avanza con decisione.

L’esterno giallorosso è pronto per una nuova avventura, andrà in scadenza a fine stagione e la Roma sembra avere già altri piani. Può rimanere in Serie A, c’è un’altra missione ad attendere il calciatore italiano.

Leonardo Spinazzola ha vinto un europeo ma non ha mai poi ritrovato una certa continuità in campo. Frenato dagli infortuni, che non sono mai mancati purtroppo nella sua carriera, ma anche dal gioco della Roma, con Josè Mourinho pronto a fare a meno di lui.

Il minutaggio nelle prime gare di campionato non porta buone notizie per Spinazzola, che sembra essere scivolato nel gradimento del tecnico. Sulla sinistra ha adattato Zalewski ed El Shaarawy, le alternative non mancano al tecnico portoghese. Spinazzola, con il contratto in scadenza nel 2024, si guarda intorno e punta al sodo per la prossima stagione e può trovare una nuova big in Italia.

Spinazzola cambia big, l’ipotesi lo affascina

C’è una possibilità importante all’orizzonte, avendo le necessarie garanzie dal punto di vista fisico non si discute di certo il valore del calciatore. Capace come pochi di essere determinante sulla zona sinistra del campo, coprendo tutta la fascia sia giocando con una difesa a quattro uomini, nonché da centrocampista aggiunto. Ed è ciò che fa innamorare un top club italiano per il 2024, a costo zero Spinazzola al Napoli è ora una ipotesi importante.

L’esterno sarebbe pronto per la maglia azzurra, difficile resistere al richiamo di una piazza che sarebbe pronto ad accoglierlo a braccia aperta. Ha ricevuto applausi proprio al “San Paolo” per le sue sgroppate sulla fascia, sa come farsi volere bene dai tifosi gol assist e corse importanti sulla sinistra. L’opzione sarebbe interessante per il club, che confermerebbe Olivera e aggiungerebbe un tassello importante per la prossima stagione.

Anche in Nazionale potrebbe iniziare… una specie di tirocinio campano, conoscendo meglio Di Lorenzo – pronto a diventare nuovo capitano azzurro – e con Spalletti da tecnico farà qualche movimento da riproporre in seguito con Garcia.

L’ingaggio di Spinazzola sarebbe un colpo a costo zero da bloccare quanto prima, il Napoli vuole subito pensare a chiudere l’affare, liberando così anche Mario Rui (che andrebbe probabilmente nuovamente da Sarri, alla Lazio). Non ci sarebbero grossi problemi per l’ingaggio, probabilmente Spinazzola firmerebbe un biennale con opzione per successivo rinnovo.