Nicola Ventola, che goal: ecco la nuova fiamma

Notizie nuove per Nicola Ventola, secondo le ultime voci l’ex attaccante è andato in goal nella vita privata con la nuova fiamma, andiamo a vedere di chi si tratta…

Lo stesso sportivo ha fatto sapere tramite social la sua storia, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane, nelle quali veniva associato il suo nome a quello di un giovane volto della tv italiana.

In passato, il calciatore aveva vissuto delle relazioni con personaggi famosi. In realtà però la sua prima vera storia cominciò quando nessuno dei due era realmente famoso, lui era una promessa del calcio e lei una giovane studentessa.

Stiamo parlando di Bianca Guaccero, in seguito poi diventata attrice e conduttrice. Poi è finita definitivamente. Nel 2003, quando la sua carriera era bene avviata, Nicola Ventola si è sposato con la modella indonesiana Kartika Luyet, da cui ha avuto il figlio Kelian.

Per quanto riguarda la carriera da calciatore, l’attaccante pugliese ha iniziato nel Bari per poi approdare nell’Inter, dopo alcuni prestiti si è trasferito all’Atalanta, poi dopo due stagioni al Torino, ha terminato la sua attività agonistica nel 2011 con la maglia del Novara, partecipando alla doppia promozione dei piemontesi fino alla massima serie.

Ventola, ecco la nuova fiamma: che goal!

Una carriera molto promettente ma frenata da diversi infortuni avvenuti nel corso delle varie stagioni e che lo hanno portato a saltare diverse gare ed appendere in anticipo gli scarpini al chiodo. Negli ultimi anni Nicola Ventola si è fatto apprezzare in modo alternativo, diventando protagonista insieme agli ex colleghi Adani, Vieri e Cassano della Bobo Tv, con cui ha riscosso successo sul web e non solo. Il loro commentare il calcio sui social ha portato un nuovo interesse verso questo sport.

Negli ultimi tempi si erano rincorse le voci su una possibile liason con Chiara Giuffrida, la presentatrice e modella, originaria di Catania, a soli 24 anni è diventato un volto noto della tv come presentatrice e giornalista di Sportitalia. Ora però è tutto ufficiale.

Tali voci sono state confermate dai diretti interessati, i quali hanno scritto in comune un post nei rispettivi profili Instagram: “Abbiamo pensato a lungo di scrivere qualcosa, spesso si tende a dare tanto peso all’apparenza e spesso ci si dimentica dei sentimenti. Questo sorriso racconta più di quanto non possano fare le parole, e ci parla di felicità all’improvviso”.

Nella foto si vedono Nicola Ventola e Chiara Giuffrida abbracciati insieme e sorridenti, uno scatto eloquente sulla relazione vissuta tra l’ex calciatore e la giornalista.