Serie A, chi vince lo Scudetto: le quote dei bookmakers

Con la pausa per le nazionali è tempo di riaggiornare le quote per la vincente della Serie A: ecco chi è la favorita allo Scudetto.

Dopo le prime due giornate di campionato, e con la Serie A ferma per gli impegni delle nazionali, è tempo di primi, seppur molto parziali, bilanci. Le quote dei bookmakers possono in tal senso dare un’indicazione su chi, al momento risulta essere la maggiore favorita al titolo finale.

Non stupisce che secondo la maggior parte dei bookmakers è ancora l’Inter la favorita numero uno per la vittoria finale. I nerazzurri di Simone Inzaghi, che già alla vigilia dell’inizio della stagione erano indicati come la squadra da battere, sono quotati tra il 2,75 e il 4,50 volte la posta. Seguono a ruota i campioni in carica delNapoli. Nonostante il ko contro la Lazio, per molti bookmakers restano la rivale numero uno per lo Scudetto.

Il secondo titolo consecutivo, cosa mai accaduta nella storia partenopea, è quotato tra 3,75 e 4,50. Discorso tra Inter e Napoli? Per nulla. Occhio anche a Juventus e Milan. Entrambe le squadre infatti seguono a ruota le due principali favorite per il titolo. I rossoneri, forti anche del punteggio pieno, sono quotati tra 3,35 e 7,00.

Range di quote simili anche per i bianconeri che, complice il pari contro il Bologna, al momento sono staccati in classifica dalla coppia di testa. Una vittoria di Massimiliano Allegri, il quale però potrebbe contare anche sul vantaggio di non giocare le coppe europee, è invece quotata tra 4,50 e 7.

Serie A: Inter e Napoli favorite, seguono Juve e Milan. E le altre?

Stando alle quote si prospetta un duello a quattro per lo Scudetto: Inter favorita, seguita a ruota dal Napoli e poi Milan e Juventus con ottime possibilità di inserimento. Se però qualcuno vuole osare può anche puntare su qualche outsider. La Lazio che aveva iniziato il campionato con due sconfitte, ma si è rifatta battendo il Napoli è al momento quotata tra il 24 e il 26. Range simile anche per i cugini della Roma.

Per concludere il novero delle sette big l’Atalanta è invece quotata attorno al 35. Quote alte quelle al di fuori delle quattro principali favorite. Ricordiamo però che lo scorso anno uno Scudetto del Napoli, alla viglia del campionato, era quotato 16. Quota che scese a 7,5 dopo le prime cinque giornate di Serie A. La sorpresa insomma è sempre potenzialmente dietro l’angolo.