Osimhen va via: c’è la data, gelo totale a Napoli

Un’estate intera di trattative, in cui il presidente Aurelio De Laurentiis ha incontrato l’entourage del calciatore svariate volte. Il discorso si è sempre concluso con un nulla di fatto. La vicenda del rinnovo di Victor Osimhen con il Napoli ormai è diventata un vera e propria telenovela. C’è chi vocifera che, probabilmente, non ci sarà un lieto fine.

Il Napoli vorrebbe portare l’ingaggio dell’attaccante ad un cifra di molto superiore a quella che percepisce attualmente (si parla di 11 milioni di euro), spostando la scadenza del contratto da giugno 2025 a giugno 2027. Ad oggi, nonostante gli sforzi del club azzurro, non si è ancora arrivati ad una fumata bianca e con ogni probabilità le parti in causa torneranno a trattare nelle prossime settimane.

Ma, come dicevamo poc’anzi, la permanenza del nigeriano a Napoli rappresenta tutt’altro che l’ipotesi più plausibile. Lo sostengono i colleghi de Il Roma. Secondo il noto quotidiano, infatti, Osimhen starebbe prendendo tempo al fine di valutare attentamente le varie opzioni per il suo futuro. Su tutte quelle lontane dall’ombra del Vesuvio.

Osimhen, quale futuro? Prende quota l’ipotesi addio nel 2024

A guidarlo c’è la tentazione di dire addio alla maglia azzurra durante la prossima estate, quando gli rimarrà un solo anno di contratto e di conseguenza il Napoli sarà costretto a cederlo per una cifra inferiore rispetto al famoso “duecentino” preteso oggi. Un’ipotesi che non alletta i tifosi partenopei, legatissimi al capocannoniere dello scorso campionato. Ma è un’ipotesi che presto potrebbe diventare una cruda realtà.

D’altro lato, in caso di mancato accordo tra il Napoli e Osimhen, non mancherebbero gli aspetti positivi da entrambi i lati: il club partenopeo avrebbe comunque il calciatore a disposizione per l’intera stagione e, al contempo, non andrebbe ad appesantire il monte ingaggi.

L’attaccante, invece, potrebbe continuare a fare il proprio lavoro serenamente e con la consapevolezza di starsi avvicinando al sogno di giocare in Premier League. Staremo a vedere come la vicenda si evolverà nelle prossime settimane o nei prossimi mesi. Fatto sta che se Osimhen dovesse decidere di trasferirsi altrove, trovare un centravanti alla sua altezza sarà un’impresa ardua per il Napoli. Questa telenovela, visto le difficoltà sul rinnovo, rischia di prolungarsi ancora per tanto tempo.

