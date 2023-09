Danilo, il gesto commovente ha strappato applausi

Danilo è il capitano della Juventus che strappa applausi in campo e fuori, non passa inosservato il suo bel gesto.

Il brasiliano è diventato un leader nella squadra bianconera, costanza e applicazioni sono apprezzati dai tifosi. Che lo hanno ringraziato pubblicamente anche per quanto fatto nei giorni scorsi, a dimostrare il suo affetto verso la maglia.

Era arrivato come uno dei tanti, sta diventando invece il vero leader dello spogliatoio. Danilo è il capitano della Juve, un elemento ormai fondamentale per la squadra bianconera. Parliamo di un jolly difensivo che può giocare in tutti i ruoli del campo, apprezzatissimo da Max Allegri.

Soprattutto, è diventato capitano con merito e con applicazione, mostrando sempre di tenere per la maglia bianconera. Quasi come una seconda pelle per il brasiliano, tanto da amarne la storia e il suo passato. L’ultimo gesto del difensore ha commosso tutto il pubblico, che non dimentica di certo le belle pagine della storia.

Danilo, la numero 6 ha un valore

Il capitano bianconero in questa stagione aveva cambiato maglia non a caso, prendendo un numero importante sia nel calcio che nella simbologia della Juventus. La squadra bianconera non ritira i suoi numeri, proprio per dare l’opportunità a tutti di poter meritare un onore sul campo e il brasiliano sta senza dubbio onorando la numero 6 con partite speciali. Così, non è passato inosservato il gesto del capitano: Danilo ha dato la maglia a Riccardo Scirea, dedicando al compianto padre la prestazione contro l’Empoli.

Una gara da assoluto leader con un gol realizzato e uno annullato, ma soprattutto con una partita perfetta dal punto di vista difensivo. Un po’ come quelle che faceva Gaetano Scirea, la maglia è stata donata proprio nell’anniversario della morte dell’ex difensore campione del mondo con l’Italia nel 1982. Un esempio di lealtà sportiva e di gioco pulito, non è un caso come il ricordo di Scirea è ancora vivo nella mente degli sportivi italiani.

Il figlio Riccardo, che lavora proprio nello staff bianconero, ha così avuto l’omaggio da Danilo, che in questa stagione aveva ammesso di aver preso la numero 6 proprio per onorare al meglio la memoria di Scirea. Lo sta facendo benissimo, il brasiliano è diventato un punto di riferimento che va anche oltre il campo. La maglia data a Riccardo ha un valore speciale: per molti il gol realizzato ad Empoli è stato simile a quelli di Gaetano, per tempismo e per capacità di essere decisivo in area di rigore.