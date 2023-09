Primo esonero: scelto il nuovo allenatore. Ecco la firma – UFFICIALE

Nelle ultime ore è arrivato già il primo esonero: ecco chi sarà il sostituto, la firma a breve. Subito la nuova scelta

Il Villarreal ha conquistato soltanto tre punti sui dodici a disposizione. Il club spagnolo ha subito optato per l’esonero immediato dell’ormai ex allenatore: un punto di svolta focale per prendere una decisione drastica anche per il suo sostituto.

Ancora una esperienza da dimenticare per l’ex allenatore del Barcellona Quique Setien, che è stato esonerato dal Villarreal dopo la partenz da dimenticare. Pochi punti collezionati nelle prime sfide del campionato spagnolo: sui social ha rivelato che non è bello quando si viene licenziati, ma fa parte del mondo del calcio.

Lo stesso tecnico spagnolo ha aggiunto di essere grato al club spagnolo per l’opportunità che gli ha dato, ma si sa il calcio sa essere crudele quando i risultati stentano ad arrivare. Un momento già caotico per il primo esonero già collezionato in Liga: ecco chi sarà il sostituto. In lizza anche alcuni profili italiani, che sono fermi ormai da mesi senza aver trovato una giusta sistemazione.

Villarreal, ecco chi sarà il nuovo allenatore: la verità

Al momento è ufficiale soltanto l’esonero di Setien, la firma del nuovo allenatore arriverà a breve. Nelle prossime ore potrebbe esserci l’annuncio decisivo per dare una svolta definitiva all’ambiente: ecco il nome che si siederà sulla panchina del Villarreal.

Il club spagnolo ha messo nel mirino diversi profili interessanti: tra cui anche Raul e Gattuso, che è stato alla guida del Valencia. Ora il Villarreal sarebbe ad un passo dalla nomina di nuovo capo allenatore di Jose Rojo Pacheta dopo l’esonero di Quique Setien. Una svolta decisiva per prendersi qualche giorno di tempo prima di dare l’annuncio ufficiale.

La stagione del Sottomarino Giallo non è iniziata nel migliore dei modi: proprio per questo motivo, la dirigenza spagnola ha voluto subito sollevare dall’incarico l’esperto allenatore che ha vissuto subito un periodo complicato alla guida del Villarreal. La sua ultima esperienza risale al Valladolid, con due anni importanti vincendo 36 partite su 75 sfide totali.

Dopo l’esonero avvenuto nell’aprile scorso, è pronto ad una nuova sfida suggestiva. Ormai non sembrano esserci pià dubbi: Pacheta sarà il nuovo allenatore della compagine spagnola, che vuole subito uscire dai bassifondi della classifica per raggiungere una salvezza tranquilla senza preoccupazioni. Ecco il primo colpo di scena in Liga spagnola.