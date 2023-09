Nei guai dopo avere visto Messi: giocatore MLB arrestato fuori dallo stadio

L’ingenuità di andare a vedere Leo Messi giocare dal vivo gli è costata un arresto: è accaduto al giocatore della MLB.

Leo Messi in MLS è una grande attrazione per tutti, persino per i colleghi sportivi e per le celebrity. Negli ultimi giorni, ad esempio, è divenuta virale l’immagine della star della musica Selena Gomez, che resta letteralmente sbalordita, seguendo un’azione di gioco con protagonista il fuoriclasse argentino. Il potenziale attrattivo dell’Inter di Miami ha raggiunto livelli insospettabili fino a questo momento. Così durante ogni partita della squadra di David Beckham c’è una festa, in casa e/o in trasferta. Salvo qualche imprevisto.

Il peggiore fra questi ad oggi ha visto protagonista il lanciatore dei Los Angeles Dodgers, Julio Urias. Il giocatore di baseball è stato arrestato domenica sera nei pressi dello stadio dei Los Angeles FC con l’accusa di reato di violenza domestica. L’arresto è avvenuto non appena alle autorità è stato fatto presente che il nome dello sportivo era presente nella lista dei vip che si erano appuntati per vedere dal vivo un match con Leo Messi.

Il nome di Julio Urias era accanto a quelli di personaggi del calibro del principe Harry, Leonardo Di Caprio, Selena Gomez. Probabilmente figure con ancora maggiore appeal rispetto a quello del lanciatore, ma di certo ciò non è bastato per passare inosservato.

La celebrità del mondo dello sport arrestato dopo aver visto Messi giocare: il motivo

Secondo i dettagli riportati da ‘MARCA’, l’arresto è avvenuto intorno alle 23:00 all’interno dell’Exposition Park, circa un’ora dopo la fine della partita. Una scena sicuramente poco dignitosa, considerate anche le motivazioni che l’hanno suscitata, che però lo sportivo avrebbe risolto pagando 50.000 dollari di cauzione e lasciando la prigione lunedì mattina presto. La faccenda non si è comunque conclusa, perché Julio Urias sarà chiamato in tribunale il prossimo 27 settembre a deporre.

La Major League Baseball indagherà sull’accaduto, perché il lanciatore è recidivo. Già nel 2019 in maggio era stato arrestato per simili motivazioni e sospeso per 20 partite della MLB. Tuttavia nell’occasione fu rilasciato a condizione di completare un programma di consulenza circa la violenza domestica da 52 settimane.

I Dodgers, dopo aver preso atto dell’ennesima accusa, hanno emanato un comunicato annunciando di essere a conoscenza dei fatti e che al momento il lanciatore non viaggerà con la squadra per attendere ai prossimi impegni.