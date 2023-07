Assurdo Leo Messi, è successo davvero

Leo Messi si prende la scena e non potrebbe essere altrimenti, l’ultima rivelazione sull’attaccante argentino è virale in tutto il mondo.

Il campione del mondo è sempre più determinato, lasciato il Paris Saint Germain vivrà una nuova avventura professionale. A distanza continentale proseguirà la sfida contro Cristiano Ronaldo, volendo dimostrare di essere il migliore.

È uno dei protagonisti del calcio mondiale e vorrà continuare ad esserlo ancora per lungo tempo. Leo Messi non si arrende e rilancia la sua sfida a Cristiano Ronaldo, esiliato di lusso nel calcio arabo. L’argentino invece ha scelto una meta ben diversa per il suo prossimo futuro, andando a giocare in un campionato più competitivo e con nuovi record da poter raggiungere.

Messi all’Inter Miami è il colpo della MLS, una sorta di vetrina per tutto il calcio americano, che ha già importato diversi campioni dal calcio europeo, uno su tutti Giorgio Chiellini, fresco di titolo con i Los Angeles. Per quanto riguarda l’attaccante argentino, invece, quanto emerge nelle ultime ore lo riporta al centro della discussione.

Messi negli Usa, emerge un retroscena

L’arrivo di Leo Messi in America sarà un volano per il calcio a stelle e strisce, quasi paragonabile a quando negli anni Settanta arrivò Pelè a giocare con i Cosmos. Ai tempi il sistema calcistico americano fu pieno di stelle ma andò in bancarotta, in questo caso la MLS sembra avere le spalle ben coperte. Lo conferma anche uno dei proprietari dell’Inter Miami, Jorge Mas.

Quest’ultimo ha svelato quali saranno le cifre messe in ballo: Leo Messi guadagnerà 50-60 milioni di dollari. Uno stipendio annuo da sogno, inferiore a quello di CR7 ma sicuramente non da disprezzare, anzi. Il campione argentino andrà a ricevere un ingaggio da favola giocando in un campionato già ben rodato, quasi sullo stesso livello della Ligue 1.

Gli mancherà il confronto in Champions League, ma non di certo l’amore familiare, tanto che la moglie Antonella Roccuzzo e i figli lo seguiranno in quest’avventura sportiva, preparata da tre anni: Jorge Mas ha rivelato come i contanti con il campione erano già iniziati da tempo.

L’Inter Miami ha confermato le cifre dell’ingaggio, un record per quanto riguarda il calcio americano. L’attaccante ora è impegnato nella ricerca di una nuova villa, pur avendo ben quattro appartamenti lussuosi in America (valore complessivo di 18 milioni di dollari circa) sente il desiderio di vivere in una super villa affacciata sul mare. Inoltre, Messi potrebbe aggiungere qualche suo amico in squadra, l’ultimo nome sul taccuino dell’Inter Miami è quello del mediano argentino Enzo Perez.