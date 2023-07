Ronaldo zittisce tutti: l’ultima idea social è virale

Dopo le tante critiche subite in questi primi mesi trascorsi all’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video in cui zittisce tutti i suoi detrattori.

Queste prime settimane di mercato sono state sicuramente contraddistinte dall’Arabia Saudita. Dopo la pioggia di milioni arrivata dalla Cina, infatti, il calcio europeo sta incassando tantissimi soldi da quello saudita, il quale ha tutta l’intenzione di diventare uno dei campionati più importanti al mondo.

Nella prima parte di questo mercato estivo, infatti, tanti big del calcio europeo hanno deciso di accettare le corti delle varie squadre del campionato dell’Arabia Saudita. Basti pensare che calciatori come Karim Benzema, Kalidou Koulibaly, N’Golo Kanté, Kevin Agudelo, Ruben Neves, Edouard Mendy, Firmino. Ma a differenza del campionato cincese, il calcio saudita non sta prendendo giocatori solo in là con gli anni.

L’esempio più eclatante è sicuramente quello di Marcelo Brozovic. Il croato, classe 1992, si è infatti trasferito dall’Inter all’Al-Nassr per circa 18 milioni di euro, mentre a lui andranno circa 28 milioni all’anno. L’ex nerazzurro nella sua nuova squadra troverà uno dei due migliori giocatori mondiali degli ultimi 20 anni: ovvero Cristiano Ronaldo. Proprio il portoghese è stato protagonista di un video che ha zittito tanti suoi detrattori.

Al-Nassr, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un video in cui si allena ballando

Cristiano Ronaldo, tramite i suoi profili social, ha pubblicato un video in cui mostra come si sta allenando duramente in questi mesi estivi, rispondendo alle tante critiche arrivate sulla sua condizione da quando gioca nel campionato dell’Arabia Saudita. Ma il fuoriclasse portoghese, oltre agli esercizi fisici, si è dedicato anche ad un divertente balletto.

I primi sei mesi trascorsi in Arabia Saudita, però, non sono stati così positivi per l’ex giocatore di Manchester United, Real Madrid e Juventus. Cristiano Ronaldo ha sì segnato ben 14 gol in 18 partite, ma non è riuscito a vincere neanche un trofeo. Il suo Al-Nassr, dove c’è stato anche l’avvicendamento in panchina tra Rudi Garcia (ora al Napoli) ed il croato Dinko Jelicic, è infatti arrivato secondo in classifica con cinque punti di distacco dall’Al-Ittihad campione.

La speranza di Cristiano Ronaldo è quella che con i nuovi acquisti, specialmente con l’arrivo di Marcelo Brozovic, il suo Al-Nassr possa riuscire a vincere il campionato. La priorità del portoghese, come ha dimostrato per tutta la sua lunga carriera, è sempre quella di vincere più trofei possibili e, ovviamente, il campionato saudita non fa nessuna eccezione.