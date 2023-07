Belen, altro che crisi: la foto non lascia dubbi

Nell’ultimo periodo si è parlato con insistenza di nuova presunta crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martin: la foto non lascia dubbi

La bellezza di Belen Rodriguez sembra davvero intramontabile. La modella argentina compirà 39 anni il prossimo 20 settembre, ma da parecchio tempo ormai viaggia ancora sulla cresta dell’onda. Difatti, potremmo definirla un’icona del mondo della moda e di quello della televisione.

Non basta l’aspetto fisico per emergere e, soprattutto, divenire una certezza quasi intoccabile. Perché alla fine chiunque può essere travolto dal successo, però è assai complicato rimanere attivi ad alti livelli. Belen, a modo suo, ci è riuscita, grazie anche ad una spiccata simpatia e ad un senso dell’umorismo assolutamente non scontato.

La showgirl di Buenos Aires, non a caso, è estremamente autoironica, un dettaglio che viene particolarmente apprezzato dal pubblico che la segue. Inoltre, è spesso al centro delle informazioni provenienti dal campo del gossip. D’altronde, a dare una spinta alla carriera di Belen in Italia è stata la lunga relazione con Marco Borriello, durata quattro anni e mezzo. In seguito, la modella si legò sentimentalmente a Fabrizio Corona e al pilota motociclistico Andrea Iannone.

Ma facciamo un passo indietro e torniamo all’aprile del 2012, quando Belen Rodriguez conobbe l’ex ballerino Stefano De Martino nell’ambito del talent show Amici, condotto da Maria De Filippi. La storia con De Martino, però, è caratterizzata da frequenti alti e bassi, che inevitabilmente hanno compromesso il loro rapporto. Tant’è che i due si sposarono nel 2013, ma da quel momento fino ad oggi si sono resi protagonisti di ben due separazioni.

Il secondo allontanamento sembrava definitivo, visto che Belen intraprese una relazione insieme ad Antonino Spinalbese, con il quale ha dato alla luce una figlia. Nonostante ciò, la storia non ha funzionato, così è sceso nuovamente in campo De Martino. Da un po’ di tempo, però, hanno ricominciato a circolare insistentemente voci su una presunta crisi matrimoniale tra Belen Rodriguez e la sua dolce metà napoletana.

Nuova crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino: ecco come stanno le cose

Cosa è successo? Belen, entrando più nello specifico, ha deciso di eliminare l’ultima foto di coppia dal proprio profilo Instagram. In più, nelle ultime ore entrambi sono apparsi senza le rispettive fedi. Un paio di indizi che non fanno una prova, ma portano a credere che ci sia realmente qualche problema.

A smentire le numerose indiscrezioni ci ha pensato lo stesso De Martino, pubblicando un’Instagram story che non lascia dubbi. Nell’immagine si vede l’ex ballerino seduto vicino alla moglie a bordo di un’auto d’epoca.

Questo scatto conferma come i due non si siano affatto lasciati, anzi. L’amore non è tramontato, anche se evidentemente qualche problema nella coppia c’è. Forse si è trattato soltanto di un forte litigio e ora le acque si sarebbero calmate. Insomma, meglio non dare nulla troppo per scontato, considerando pure i precedenti.