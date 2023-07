Calciomercato: prendono Hojlund, si chiude con uno scambio

Rasmus Hojlund presto potrebbe cambiare squadra. Un club, infatti, è pronto a chiudere questa trattativa con uno scambio.

Nonostante la volontà dell’Atalanta di proseguire con Hojlund, il futuro del danese sembra essere lontano da Bergamo. Le richieste non mancano e, di conseguenza, l’ipotesi più probabile è quella di una separazione per consentire al club orobico di guadagnare anche delle cifre importanti.

Secondo quanto riportato da The Athletic, possibile la chiusura con uno scambio in questo calciomercato per Hojlund. Si tratta di una vicenda da seguire con attenzione considerando che, almeno per il momento, sono in corso tutte le riflessioni del caso e presto si dovrà trovare una soluzione.

Mercato: stanno prendendo Hojlund, ecco con chi firma

Rasmus Hojlund ben presto potrebbe cambiare squadra ed iniziare una nuova avventura in vista della prossima stagione. Sono molte le squadre che hanno sondato il terreno con l’Atalanta, ma per adesso non c’è mai stata una vera e propria apertura considerando anche il fatto che Percassi non ha nessuna intenzione di vendere tanto per fare. Il calciatore potrebbe anche restare a Bergamo per fare una esperienza importante in chiave futura anche se non è da escludere una partenza.

Nelle scorse ore il Manchester United ha fatto una prima proposta di calciomercato per capire la fattibilità di questa operazione. Si tratta di una cifra liquida intorno ai 60 milioni di euro più i cartellini di Fred e van de Beek. Per il momento la risposta è stata negativa visto che la richiesta è di 100, ma non possiamo escludere che con una cifra maggiore e un calciatore si arrivi alla fumata bianca.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e quali saranno anche le decisioni da parte dei diretti interessati. Hojlund spinge per il Manchester United, ma per il momento si tratta di un qualcosa che prenderà forma solamente nel giro di qualche tempo.

Ultime Hojlund: il Manchester United è in vantaggio

Il Manchester United ad oggi è la squadra in vantaggio nella corsa di calciomercato a Hojlund, ma tutto può ancora succedere visto che nessuno ha trovato l’accordo. La richiesta dell’Atalanta è importante e questo rende molto difficile il compito delle italiane.

Poi naturalmente non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro anche sul futuro del calciatore molto richiesto da mezza Europa.