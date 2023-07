Perisic rescinde: si avvicina il clamoroso ritorno

L’addio di Ivan Perisic al Tottenham avvicina il croato verso un clamoroso ritorno, ben gradito dai tifosi che lo riaccoglieranno con piacere.

Il croato sta terminando la sua avventura in Inghilterra, senza Antonio Conte non ha più le giuste motivazioni per continuare il suo percorso con gli Spurs, avvicinandosi a un ritorno che entusiasma i tifosi.

Non è solamente il calcio arabo a tenere vive le speranze del calciomercato, quanto anche il calcio inglese che regala sussulti ai tifosi. In entrata e in uscita, la Premier League resta protagonista, i protagonisti non mancano e alcuni hanno già la valigia pronta.

Il caso di Ivan Perisic tiene banco, in casa Tottenham sono pronti per l’addio. Il calciatore croato non ha più motivazioni nel rimanere in Inghilterra: era stato voluto da Antonio Conte, ora si trova come un esubero di lusso pronto a svincolarsi e a tornare in un club dove ha fatto la storia. La concorrenza al Tottenham si era fatta decisamente pesante, sula fascia sinistra l’arrivo di Udogie ha sovraffollato il reparto mancino.

Perisic torna nel club, i dettagli

Meglio quindi chiudere l’avventura inglese, 34 partite con un gol e otto assist sono il ruolino in Premier League nemmeno così malaccio, tutto sommato. La sua nuova missione è di tornare a splendere in un club che lo riavrà a braccia aperte, un ritorno che fa sognare i tifosi: Perisic all’Hajduk Spalato, il croato torna così a casa.

Nel club dove è cresciuto sportivamente ci sarà il ritorno del figliol prodigo, che curiosamente non ha mai giocato in prima squadra. Era uno dei migliori prospetti del settore giovanile e fu già notato dal Sochaux, i francesi lo acquistarono in tenera età facendolo esordire nel 2006. Da lì in poi la carriera è stato un crescendo, l’esterno si è reso protagonista in giro per l’Europa, in Belgio, Germania e Italia: scartato il primo anno da Antonio Conte, fu decisivo per lo scudetto del 2021.

I tifosi dell’Inter sognavano un ritorno del croato, ma alla fine la soluzione di tornare a casa sembra l’ideale per il 34enne. C’era stato qualche tentativo in passato, ma la fascia mancina nerazzurra ha trovato un assoluto padrone in Dimarco, cercando ora di piazzare Gosens, che vorrebbe giocare maggiormente. L’Inter cercherà di conquistare il titolo italiano, Perisic quello croato che all’Hajduk Spalato manca addirittura dal 2005, un’eternità per i croati.