Scale piccanti per Belen: lo scatto lascia di sasso

Sempre molto seducente ed ovviamente, bellissima, Belen Rodriguez che sale le scale con un fare molto sexy, su Instagram.

Impossibile raccontare di non aver mai visto almeno una foto della bellissima Belen Rodriguez ed essere creduti. La splendida modella argentina, ha oggi 38 anni, ma con il suo incontenibile fisico continua a far impazzire i suoi fan su Instagram, o anche in passerella ed in tv. La bellezza di Belen, non può certo passare inosservata e mai lo ha fatto.

Al punto da farla diventare famosissima in Italia sin dai suoi esordi televisivi. La meravigliosa sudamericana era giovanissima quando la vedemmo nel 2007 nel corso della trasmissione La Tintoria. Di anni ne sono passati e Belen ha raccolto tantissimi ammiratori per strada, non solo in Italia. Oggi, il suo è un profilo Instagram seguitissimo e lei è davvero molto amata, grazie anche a quelle curve pazzesche che si ritrova.

Non è facile mantenersi sempre così in forma, specie dopo due gravidanze. Ma la stupenda classe ’84 di Buenos Aires è sempre in splendida forma e sembra poter essere ogni giorno, perfetta. La più grande delle due sorelle Rodriguez diventate famose in Italia, non si fa certo problemi se vuole postare qualche scatto in costume o con un vestitino corto. Talvolta, motivi pubblicitari, anche in intimo. Ed il risultato è sempre lo stesso: fan increduli e pioggia di ‘Mi piace’ ad ogni suo post.

Belen, scale piccanti: da bollino rosso

Sapete quanti sono i follower che seguono la meravigliosa argentina su Instagram da tutto il mondo? Tantissimi: 10,5 milioni. Ma oggi non è nulla di sorprendente, se si pensa che la stupenda showgirl dalle origini italiane, abbia iniziato a lavorare come modella in Argentina, a soli 17 anni. Il successo, man mano, poteva solo arrivare per lei che ha un fisico davvero spaziale ed un viso meraviglioso. E così oggi, sono proprio tanti ad innamorarsene.

Appare piuttosto difficile non restare a bocca aperta davanti agli scatti più hot della bella Belen, con le sue misure che sono 83-62-89, come già detto, non riuscirebbe neanche volendo a passare inosservata. E proprio il suo ultimo post, lo testimonia. Splendida, lei sale delle scale, stavolta vestitissima. Ha addosso addirittura l’impermeabile lungo eppure fa impazzire. Lo sguardo sexy della modella è da brividi, ma anche il pantalone bianco fa il suo dovere. Pur tenendole coperte, essendo molto stretto, lascia comunque intravedere la forma delle gambe da urlo di Belen. Ed a lei basta questo per le solite migliaia di like.