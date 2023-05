A costo zero dalla Juve: ‘pazza idea’ di Galliani

Il Monza punta a crescere ancora nella prossima stagione. Nel mirino di Adriano Galliani è finito un top player della Juventus.

La classica ciliegina sulla torta, che va ad impreziosire una stagiona inizialmente complicata ma poi rivelatasi ricca di soddisfazioni. È stato dolce oggi il risveglio in casa Monza, dopo la vittoria ottenuta ai danni del Napoli capolista. Un successo, arrivato grazie alle reti messe a segno da Dany Mota e Andrea Petagna, che ha consentito ai biancorossi di salire all’ottavo posto in classifica insieme alla Fiorentina e al Torino.

I brianzoli, nelle ultime tre gare che mancano alla conclusione del campionato, proveranno a salire ancora più in alto: il calendario, in particolare, propone i match contro il Sassuolo, il Lecce e l’Atalanta. La dirigenza, dal canto suo, ha iniziato a riflettere in vista della sessione estiva del mercato. L’idea di puntare forte su Raffaele Palladino (in sostituzione dell’esonerato Giovanni Stroppa) si è rivelata vincente ed ora l’amministratore delegato Adriano Galliani cercherà di convincerlo a restare ancora sulla panchina del club.

I primi contatti tra le parti sono già andati in scena ma l’allenatore, a specifica domanda, ha preferito glissare rinviando ogni decisione alle prossime settimane (“in questo momento la priorità va data alla squadra”). Il manager, che conta di risolvere la pratica in maniera positiva in tempi brevi, intende poi potenziare ulteriormente la rosa. Nel mirino, in particolare, è finito un calciatore della Juventus il cui futuro è tutto da scrivere.

Monza, occhi puntati su Bonucci

Parliamo di Leonardo Bonucci, attualmente ai box a causa della lesione alla coscia sinistra rimediata nel corso della semifinale di andata dell’Europa League. Il difensore ha vissuto una stagione travagliata, andando incontro a numerosi problemi fisici che gli hanno consentito di scendere in campo appena 24 volte. Stop frequenti che, uniti al fatto che il suo contratto scade nel 2024, hanno alimentato le voci relative ad un possibile divorzio tra le parti in estate.

Uno scenario che ha diverse chance di concretizzarsi. Il club bianconero, infatti, finora non si è dimostrato interessato a siglare un nuovo accordo. Il suo addio, inoltre, consentirebbe alla Vecchia Signora di tagliare uno stipendio pesante da 6.5 milioni netti all’anno e rifondare il pacchetto arretrato. Il Monza, dal canto suo, sogna il super colpo. Galliani, dopo Zlatan Ibrahimovic e Charles De Ketelaere del Milan, punta pure Bonucci per costruire una squadra in grado di lottare per un posto in Europa.