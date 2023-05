Juve, inizia l’era Giuntoli: svelati i primi due colpi | Che nomi

Dopo la vittoria del team di Massimiliano Allegri sulla Cremonese, in casa Juventus bisogna registrarea alcune novità su Cristiano Giuntoli.

Dopo aver pareggiato all’ultimo minuto con Federico Gatti l’andata della semifinale di Europa League contro il Siviglia, la Juventus di Massimiliano Allegri ha vinto domenica all’Allianz Stadium contro la Cremonese di Davide Ballardini con il risultato finale di 2-0. La gara non è stata giocata con un gran ritmo, ma i bianconeri hanno sicuramente meritato il successo con le reti realizzate da Fagioli (bellissima la sua conclusione dal limite dell’area) e da Bremer.

Con questo successo, in attesa della nuova sentenza della Corte d’Appello della FIGC sul caso plusvalenze, la Juventus ha fatto un bel salto verso la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. La squadra guidata da Massimiliano Allegri, infatti, ha adesso la bellezza di 8 punti sul quinto posto, dove adesso c’è il Milan di Stefano Pioli. L’unica nota stonata della partita giocata contro la Cremonese è sicuramente quella che riguarda l’infortunio di Paul Pogba.

Il calciatore francese, infatti, è stato costretto ad uscire anzitempo, esattamente verso la mezz’ora, per colpa di nuovi problemi fisici. Per l’ex Manchester United, secondo le prime valutazioni, si tratterebbe di un problema muscolare al quadricipite sinistro. Tuttavia, in attesa di conoscere ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del centrocampista, i tifosi bianconeri possono comunque esultare per alcuni ‘colpi’ importanti.

Juventus, Cristiano Giuntoli porterà con sé sia Giuseppe Pompilio che Stefano Stefanelli: ecco tutti i dettagli

Secondo quanto riportato dal quotidiano sportivo ‘Il Corriere dello Sport’, infatti, Cristiano Giuntoli è sempre più vicino a diventare il nuovo direttore sportivo della Juventus. L’attuale dirigente del Napoli dovrebbe portare con sé sotto la Mole sia Giuseppe Pompilio, suo storico braccio destro, che Stefano Stefanelli. Quest’ultimo è ora al Cesena e possibile nuovo direttore del progetto che riguarda la Next Generation della ‘Vecchia Signora’.

Cristiano Giuntoli, di fatto, è l’obiettivo numero uno della nuova Juventus per coprire il ruolo di direttore sportivo. Il dirigente, però, deve prima liberarsi dal Napoli di Aurelio De Laurentiis, visto che ha ancora un anno di contratto. Il patron partenopeo sembra disposto a lasciare andar via ad uno dei massimi protagonisti dello Scudetto, ma solo a determinate condizioni.

In attesa della sfida europea di Siviglia e di un intenso finale di stagione il club bianconero progetta il futuro con l’attuale ds azzurro pronto a prendere le redini. La Juve del futuro sta nascendo.