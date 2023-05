Tempo di addii: la Juventus saluta tre senatori

La Juventus si prepara ad una vera e propria rivoluzione: triplo addio, Allegri rinuncerà a tre pilastri l’anno prossimo

È cominciata con un cammino claudicante la stagione della Juventus che ha poi visto una netta ripresa del gruppo allenato da Massimiliano Allegri. La risalita fino ai vertici, poi il crollo per la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze fittizie ed infine il ritorno tra le prime della classe. Un saliscendi a tratti inquietante quello della Juventus che ha tenuto e tiene tutt’ora col fiato sospeso milioni di tifosi bianconeri.

Perchè la questione legata alla penalizzazione non è chiusa, anzi: da qui ad un paio di settimane potrebbe arrivare seppur con toni leggermente più morbidi. Il rischio resta sempre lo stesso: essere estromessi dalle prossime coppe europee. Nonostante la Juventus sia adesso abbondantemente tra le prime quattro in Serie A e abbia tutte le possibilità di giocarsi fino alla fine l’attuale edizione dell’Europa League. Uno scenario in divenire che andrà quindi di pari passo con la chiusura dell’annata: poi, i fari saranno tutti puntati sul calciomercato.

Una sessione estiva, che riaprirà ufficialmente il 1 luglio 2023, che promette già scintille. Sì, perchè il club di Torino ha intenzione di cambiare molto dell’attuale rosa: una vera e propria rivoluzione per provare a tornare in pianta stabile ai vertici del calcio, tanto in Italia quanto in Europa. Per fare in modo che nuovi grandi giocatori possano approdare alla Juventus, la dirigenza avrebbe però già messo in conto alcune pesanti uscite utili a fare spazio agli innesti estivi.

Non solo Cuadrado: Allegri saluta tre pilastri

Un triplo addio, in particolar modo, pare avvicinarsi con grande concretezza da qui a qualche settimana. Sarebbero infatti tre i senatori che, attualmente in prima fila nello scacchiere del ‘Conte Max’, avrebbero già le valigie pronte. Primo tra tutti, Juan Cuadrado.

Il terzino colombiano ha spesso e volentieri deluso le aspettative quest’anno e i vicini 35 anni sulla carta d’identità avrebbero convinto la ‘Vecchia Signora’ a farne a meno, salutandolo a parametro zero il prossimo 30 giugno. Un’altra pedina fondamentale per l’allenatore livornese, Leonardo Bonucci, sarebbe ormai prossima alla cessione. In scadenza tra un anno, il centrale romano ha compiuto da poco 36 anni e anche nell’ottica di svecchiare il reparto, la sua cessione sarà inevitabile. Occhi infine sulla partenza che, probabilmente, farà più male ad Allegri: quello di Adrien Rabiot.

Una stagione strepitosa quella della mezzala francese che – spesso e volentieri – ha portato avanti da solo una mediana in difficoltà. Per l’ex PSG, come per Cuadrado, la partenza sarà da svincolato. Perchè nonostante fosse balenata per qualche settimana l’ipotesi di un rinnovo a sorpresa, le parti avrebbero ormai constatato che l’addio sarà la soluzione inevitabile al termine dell’attuale stagione. Da Cuadrado e Bonucci fino a Rabiot, dunque, la Juventus si prepara a cambiare volto: tre senatori sono ormai con le valigie in mano.