Il tanto atteso rinnovo è dunque arrivato: Rafael Leao resterà al Milan per le prossime stagioni. Ormai manca solo l’annuncio ufficiale

E’ stata la trattativa più lunga ed estenuante degli ultimi anni, ma alla fine è andata in porto. L’auspicata fumata bianca del rinnovo di contratto di Rafael Leao con il Milan è stata accolta con grande entusiasmo da tutto l’ambiente, compresi ovviamente i tifosi rossoneri che aspettavano con ansia la firma del giovane attaccante portoghese. L’intesa tra l’entourage dell’ex talento di Sporting Lisbona e Lille è stata raggiunta qualche giorno fa al termine di un ultimo decisivo incontro in cui sono stati limati gli ultimi dettagli.

A questo punto manca solo l’annuncio ufficiale che metterà nero su bianco i termini dell’accordo. Leao comunque dovrebbe restare al Milan fino al 30 giugno del 2028. Il rinnovo della giovane stella del calcio portoghese è in questo momento un vero toccasana per una società come quella rossonera. Il Milan infatti rischia di andare incontro a un drastico ridimensionamento che può prevedere in teoria anche una cessione di Leao a fronte di un’offerta di altissimo calibro.

Ma si tratta solo di ipotesi, ad oggi lontane dalla realtà. La certezza è invece la conferma di uno dei talenti più luminosi del calcio internazionale, che al di là di qualche inevitabile calo di rendimento ha inciso profondamente sui risultati che il Diavolo ha conseguito nelle ultime due stagioni, scudetto in primis.

Leao ha firmato: clausola rescissoria da capogiro! I tifosi restano senza fiato

I termini del rinnovo non sono ancora noti ufficialmente, ma a quanto pare Leao percepirà un ingaggio base di 5 milioni di euro più vari bonus che dovrebbero portare la cifra complessiva a 7 milioni l’anno. Non solo il maxi ingaggio perchè ha destato grande sorpresa l’inserimento di una clausola rescissoria per il futuro del giovane portoghese. Chiunque volesse strappare il portoghese al Milan senza sedersi intorno a un tavolo per trattare dovrà sborsare la cifra monstre di 175 milioni di euro.

A tanto ammonta la super clausola: sarebbe stato questo l’ultimo argomento di cui le parti hanno discusso prima di arrivare alla fatidica fumata bianca. Fermo restando che in caso di fallimento su tutta la linea, con il Milan fuori dalla Champions e incapace di rialzarsi in questi finale di stagione, una trattativa per la cessione di Leao a giugno non è affatto da escludere.