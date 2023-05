Milano sorride: dopo la semifinale Champions rinnovano due big

Milano si appresta a vivere la semifinale di ritorno di Champions, ma intanto Milan ed Inter pensano anche al futuro.

Rossoneri e nerazzurri si giocheranno l’accesso alla finale della massima competizione europea, ma guardano anche ai rinnovi. Dopo 20 anni, Milano si appresta nuovamente a vivere una semifinale di ritorno di Champions League fra Inter e Milan. I nerazzurri hanno completamente dominato la gara d’andata chiudendo con un 2-0 che, probabilmente, è stato fin troppo stretto.

I gol in apertura di gara di Dzeko e Mkhitaryan hanno indirizzato la formazione di Inzaghi verso Istanbul, ma mancano ancora 90 minuti e può succedere di tutto: Pioli sogna l’impresa, ma la sconfitta con lo Spezia non è un buon biglietto da visita. Intanto, però, le due dirigenze pensano anche al futuro: sono molto vicini due rinnovi pesantissimi.

Inter-Milan sarà il quinto derby della stagione in corso: fin qui il bilancio è a favore dei nerazzurri, che hanno vinto tre volte (una vittoria per i rossoneri). Si ripartirà dal 2-0 dell’andata, ma con Pioli che schiererà un’arma in più: salvo sorprese, infatti, Leao tornerà in campo dal primo minuto. Sarà una partita molto intensa con un prestigioso obiettivo in palio: la finale di Champions League, un traguardo che le milanesi non raggiungono rispettivamente dal 2010 e dal 2007 (in entrambi i casi vinsero la coppa).

Inter-Milan per la finale, poi i rinnovi: firme vicine

Il presente è carico di tensione e speranze, ma le società pensano anche al futuro. La strategia per il mercato estivo dipenderà fortemente dal finale di questo stagione: mancare la qualificazione alla prossima Champions rappresenterebbe un problema non trascurabile. Ad ogni modo, le dirigenze sono molto vicine a delle firme importanti: Leao e Bastoni, infatti, sono vicinissimi ai rispettivi rinnovi di contratto.

Il Milan è riuscito a superare gli ostacoli legati al contenzioso con lo Sporting e a breve ufficializzerà il prolungamento del portoghese fino al 2028. Sarà inserita una clausola rescissoria da €175 milioni e l’ingaggio sarà di €5 milioni (più bonus per arrivare a 7 circa). Si tratta di un rinnovo molto importante per i rossoneri, che hanno evitato di affrontare il mercato estivo con un giocatore così importante in scadenza nel 2024. Discorso molto simile per l’Inter: anche Bastoni ha un accordo fino al 2024, ma il rinnovo è molto vicino. A confermarlo è stato l’AD Marotta durante la Milano Football Week: il dirigente si è detto molto ottimista e ha rimarcato la volontà del difensore di rimanere a Milano. La firma è attesa entro fine maggio o inizio giugno.