Via libera dell’Inter: Correa ceduto in Serie A

Dopo la vittoria maturata contro il Sassuolo a San Siro, che ha portato i nerazzurri al terzo posto in classifica, l’Inter si prepara ad affrontare il derby di ritorno contro il Milan.

Dopo un periodo nero, l’Inter pare aver ritrovato la forma migliore, con Simone Inzaghi che può contare su quasi tutta la rosa. Tra i calciatori che stanno trovando più spazio troviamo Joaquin Correa, apprezzato e non poco dal tecnico piacentino.

Arrivato dalla Lazio per circa 30 milioni di euro la scorsa estate, proprio per volere di Inzaghi, il ‘Tucu’ non ha però convinto la società nerazzurra. L’argentino classe 1994, in questa stagione, ha collezionato 38 presenze mettendo a segno quattro reti e fornito tre assist. Troppo poco per la dirigenza che ha deciso di cederlo in estate, per cercare di recuperare almeno in parte i soldi investito. Spesso contestato anche dai tifosi, per l’ex Lazio può prendere piede la permanenza in Italia, ma in un altro top club.

La squadra che sta pensando all’acquisto di Joaquin Correa è l’Atalanta, intenzionata a rifondare l’attacco nella prossima sessione estiva di calciomercato. La ‘Dea’, infatti, è orientata a salutare Duvan Zapata e Luis Muriel, che non sembrano rientrare più nei piani di Gian Piero Gasperini. Per i due, anche se per motivi diversi, è stata una stagione decisamente negativa, e questo può portarli lontano da Bergamo.

Correa verso l’addio, l’Atalanta può provarci: questa la soluzione

Proprio per questo la dirigenza sta valutando la situazione di Correa, che può diventare molto di più di un ipotesi. L’agente dell’argentino è Alessandro Lucci, lo stesso di Muriel, e questo può agevolare la trattativa visti gli ottimi rapporti. L’ipotesi che l’Atalanta sta valutando è quella di un prestito con obbligo di riscatto fissato tra i 15 e i 18 milioni di euro, obbligo condizionato al raggiungimento di determinati obiettivi. L’Inter può essere intrigata da questa operazione, anche per poter fare cassa e rinforzare la rosa a disposizione di Inzaghi.

L’ingaggio percepito dal ‘Tucu’ in nerazzurro, circa 3,5 milioni di euro netti a stagione, non è poco per l’Atalanta, che però può pensare di investire in caso di addio a Muriel e Zapata. Si prospettano settimane importanti per il futuro di Correa, che ogni giorno che passa pare essere sempre più lontano da Milano. Gasperini apprezza le qualità del ragazzo e questo può portare l’argentino ad accettare un eventuale proposta proveniente da Bergamo. Per Correa il futuro può essere ancora nerazzurro, questa volta però a pochi chilometri da Milano. L’Atalanta può seriamente diventare molto più di un’idea.