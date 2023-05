Juventus, affare da 150 milioni: si tratta anche con Lotito

La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato: trattativa anche con il patron Lotito, si sblocca l’affare

Saranno settimane infuocate in casa bianconera. Tanti i temi trattati sul fronte calciomercato per arrivare a giocatori di spessore per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Trattative importanti per sbloccare subito gli affari in vista della prossima stagione.

La Juventus vorrebbe così incassare 150 milioni di euro per così risanare il bilancio pensando a numerosi colpi in ottica futura. Il club bianconero è sempre molto attivo dando sempre uno sguardo alla situazione in Tribunale per il caso plusvalenze e per la manovra stipendi. La società bianconera starebbe aspettando anche l’arrivo di Cristiano Giuntoli, che dovrebbe essere liberato dal presidente del Napoli De Laurentiis.

Nel mirino ci sarebbero anche profili di qualità, già protagonisti in Serie A, come Teun Koopmeiners e Davide Frattesi, ma c’è da monitorare anche la questione rinnovi. In primis, c’è quello del centrocampista francese, Adrien Rabiot, uno dei migliori della stagione: potrebbe partire a zero, ma la Juventus gli vorrebbe offrire un ricco contratto per continuare insieme la storia d’amore.

Juventus, addio ai 150 milioni: altra mazzata per i bianconeri

I bianconeri cercheranno di essere protagonisti nella prossima sessione estiva di calciomercato per mettere a segno colpi importanti. L’obiettivo è quello di puntare nuovamente in alto dopo anni di purgatorio: ora la finale di Europa League potrebbe salvare la stagione vissuta tra alti e bassi.

Come svelato dall’edizione odierna de “Il Corriere dello Sport” la Juventus potrebbe perdere 150 milioni di euro per i mancati riscatti di Kulusevski, McKennie, Zakaria ed Arthur che dovrebbero così tornare alla base. Un’altra mazzata importante per il club bianconero, che già assaporava nuove entrate da urlo per andare a risanare il bilancio in modo da programmare la nuova campagna acquisti di livello internazionale. Per Luca Pellegrini, terzino della Lazio, bisognerà trattare con il patron Claudio Lotito per trovare l’accordo sulle cifre.

Così rischiano di tornare tutti i top player in prestito, senza riscatto con l’affare da 150 milioni che non ci sarà. Una brutta notizia per l’ambiente bianconero, che già sta attraversando momenti complicati a causa delle plusvalenze e per la manovra stipendi. Tutti i big in prestito non saranno riscattati: in questo modo sfumeranno i nuovi possibili affari con i top club d’Europa. La Juventus dovrà prendere una decisione in tempi brevi per il da farsi nelle prossime settimane.