Monza da sogno: arriva una Stella dal Milan

Adriano Galliani e Silvio Berlusconi non dimenticano il passato: asse Monza-Milan per la prossima stagione?

Dopo aver conquistato la salvezza con largo anticipo il Monza di Galliani e Berlusconi inizia a programmare la prossima stagione. Diversi i nomi sul taccuino dei brianzoli intenzionati a migliorare di gran lunga la prima stagione in Serie A culminata con la permanenza con cinque giornate di anticipo.

Nelle scorse ore dalla Francia è rimbalzata la voce di un interessamento del Monza nei confronti di Zlatan Ibrahimovic che nelle prossime ore deciderà il suo futuro in rossonero. Una stagione difficile per il campione svedese rientrato nel 2023 a disposizione di Pioli dopo l’operazione al ginocchio a cui si è sottoposto poco dopo la vittoria dello Scudetto. Non solo Ibra perchè il club brianzolo è pronto a sorprendere tutti. Galliani ha visto un altro nome in casa rossonera.

L’avventura con la maglia del Milan di Charles De Ketelaere sembra essere ai titoli di coda. Dall’arrivo a Milano, è completamente cambiato il suo impiego, da titolare inamovibile al Bruges, il trequartista belga in rossonero è finito relegato in panchina. Rumors sempre più insistenti danno il fantasista in partenza… ma non dalla Lombardia. Il mercato porterebbe De Ketelaere lontano dal Milan, ma in prestito.

Calciomercato Monza, interesse per un altro talento del Milan

Dalle colonne de La Gazzetta dello Sport, arriva una importante indiscrezione sul futuro del belga con Galliani e Berlusconi che potrebbero richiederlo a titolo temporaneo per permettergli di crescere in un contesto più piccolo e con meno pressioni rispetto al Milan, con l’obiettivo di farlo crescere ed esprimere tutto il suo potenziale. Il contratto che lega De Ketelaere al Milan scade il 30 giugno 2026 ma, vedendo ciò che è successo nelle ultime settimane, non è da scartare totalmente che il club italiano possa cederlo in vista dell’estate. E, per questo, De Ketelaere sarebbe diventato un obiettivo di mercato del Monza.

La volontà del giocatore sembra essere chiara, e il Monza potrebbe rivelarsi un’ottima soluzione per De Ketelaere. Soprattutto per il ruolo da protagonista che potrebbe trovare nel club brianzolo e per giocare con maggiore continuità con l’obiettivo di essere centrale anche con la Nazionale dei Diavoli Rossi. Dopo una stagione difficile al Milan Charles sogna il riscatto e magari potrebbe arrivare a qualche chilometro di distanza.