Ufficiale Mourinho, clamoroso: dove allenerà l’anno prossimo

Il futuro di Jose Mourinho si arricchisce di particolari: novità importanti per la panchina della Roma della prossima stagione.

Le recenti prestazioni alla guida della Roma non hanno portato i frutti sperati: sconfitta per 3-1 in casa dell’Atalanta e due pareggi consecutivi per 1-1 contro Monza e Milan. La squadra allenata dallo Special One è alle prese con numerose defezioni, a cui si è aggiunta quella di El Shaarawy nella partita contro i brianzoli. Il tecnico portoghese non potrà contare su Smalling, Kumbulla, Llorente, Dybala e Wijnaldum a mezzo servizio…

Mourinho ha un contratto in scadenza con la Roma nel 2024: da due anni ha preso il posto di Fonseca e in poco tempo è riuscito a riportare un trofeo europeo nella Capitale grazie alla vittoria della Conference League della scorsa stagione. Quest’anno, nonostante le numerose difficoltà è in corsa per un posto in Champions League e dovrà giocare le semifinali di Europa League contro il Bayer Leverkusen.

Nonostante alcune dichiarazioni piccanti contro la dirigenza, la posizione di Mourinho è ben salda e sa di conferma al 100%. Lo Special One andrà in scadenza di contratto la prossima estate e la sua volontà è di restare alla Roma fino al 2024, nonostante le sirene estere che lo hanno visto in passato accostato sia al Portogallo che al Brasile come nuovo commissario tecnico.

Calciomercato Roma, futuro di Mourinho già definito

Una scelta accolta in maniera positiva dai tifosi giallorossi, che non vogliono proprio perdere il mister che li ha riportati sul tetto d’Europa. Nelle prossime settimane ci sarà un ulteriore confronto tra la dirigenza capitanata da Tiago Pinto e lo stesso Mourinho per gettari le basi per il futuro e costruire una rosa sicuramente più forte e che possa competere su più fronti. Il tecnico vorrebbe anche restare, ma solo a determinate certezze e soprattutto con la conferma di una volontà da parte della società di avere una rosa competitiva per la vittoria.

Durante la diretta su TvPlay è intervenuto il radiocronista di Radio Rai, Francesco Repice, il quale ha rilasciato le seguenti dichiarazioni sullo Special One e sul suo futuro alla Roma: “Mourinho deve restare per altri tre anni, indipendentemente dalla qualificazione alla prossima Champions League. Ha costruito una squadra in questi due anni. Da quando sono andate via due bandiere come Totti e De Rossi, la Roma non era più una squadra. Adesso lo è…”. Che sia di buon auspicio per la permanenza di Mourinho alla Roma?