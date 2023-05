Diletta Leotta è sempre più sotto i riflettori. La bionda inviata di DAZN sta attraversando un periodo straordinario soprattutto nella sua vita privata

Una figura ormai popolarissima. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando Diletta Leotta sui canali di Sky Sport conduceva il programma dedicato alla Serie B. Quel contenitore che si occupava della serie cadetta divenne in realtà uno straordinario trampolino di lancio per la giornalista siciliana che ha fatto del racconto di eventi e personaggi del mondo del calcio il cuore della sua attività professionale.

Nell’estate del 2019 la cronista siciliana ebbe il coraggio di lasciare il colosso di Comcast accettando la proposta della piattaforma streaming DAZN, che aveva acquisito i diritti di trasmettere tre gare di Serie A a settimana. Una scelta che in molti non condivisero ma che nel tempo si è rivelata quanto mai indovinata.

DAZN nell’estate del 2021 ha acquistato i diritti della Serie A fino al 2024 e come per magia la bionda giornalista siciliana si è ritrovata tutte le luci dei riflettori accese su di lei. Ora Diletta Leotta è una vera celebrità, riconosciuta da tutti i tifosi e appassionati di calcio estasiati dalla sua prorompente bellezza. E il calcio è entrato a tal punto nella sua vita che il compagno al quale è legata dall’autunno scorso è un calciatore.

Il rapporto con Loris Karius, conosciuto per caso in un bar di Londra, è divampato come un incendio in una prateria e tutto è accaduto molto in fretta. L’ex numero uno del Liverpool e la cronista catanese l’estate prossima diventeranno genitori di una bambina. Perchè questa è l’altra splendida novità, la gravidanza di Diletta che senza averlo previsto diventerà mamma.

Diletta, che scollatura: Milano ai suoi piedi. Fan senza parole

In questi giorni Diletta Leotta si trova a Milano, la città in cui vive e lavora, ospite di una kermesse organizzata da la Gazzetta dello Sport ed è stata la protagonista di una lunga intervista in cui ha raccontato il suo rapporto con il mondo del calcio e con i tanti personaggi da lei intervistati in questi ultimi anni.

Tra tante figure di riferimento del mondo dello sport e del giornalismo presenti a questo evento. Diletta Leotta è stata senz’altro la più ammirata, anche e soprattutto per un vestito che lasciava scoperta completamente la spalla e un braccio. Lo scatto postato sul suo profilo Instagram ha mandato in estasi i tantissimi fan dell’inviata di DAZN.