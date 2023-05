Bonucci se ne va: scelta la data dell’addio

Il futuro di Leonardo Bonucci sarà molto probabilmente lontano dalla Juventus: spunta la data per i saluti

Meno di un mese ed i giochi, in casa Juventus, potranno dirsi fatti. La stagione per la squadra di Massimiliano Allegri entra nel vivo, con un doppio scenario all’orizzonte. Certo, la priorità per la ‘Vecchia Signora’ continua a chiamarsi Europa League. Dopo il pari acciuffato in extremis in casa col Siviglia, i bianconeri hanno tutte le carte in regola per provare a strappare in terra spagnola vittoria e pass per la finale.

Arrivare fino in fondo e provare ad alzare al cielo un coppa, uno scenario sul quale fino a qualche mese fa nessuno avrebbe scommesso. Ed invece le chance la Juve proverà a giocarsele tutte al meglio, senza tuttavia trascurare la corsa ad un posto Champions in Serie A. Probabilmente ancora più fondamentale per il club torinese è ottenere l’accesso alla prossima fase a gironi della Champions League, con al momento Milan, Roma e Atalanta che sarebbero fuori dai giochi.

In attesa di conoscere a fine maggio la sentenza definitiva riguardante il caso plusvalenze fittizie – l’ombra di una nuova penalizzazione è dietro l’angolo – le attenzioni della dirigenza juventina sono tutte rivolte al calciomercato. In particolar modo, la difesa bianconera vedrà una vera e propria rivoluzione nei prossimi mesi. Scontati, da tempo, gli addii di Juan Cuadrado e Alex Sandro – ambedue a parametro zero – ora come ora sta prendendo consistenza anche la partenza di uno dei leader dello spogliatoio: Leonardo Bonucci.

Juve, Bonucci se ne va: ecco la data

Leonardo Bonucci e la Juventus, una storia d’amore che è durata fino a questo momento 12 anni – nel mezzo la sfortunata parentesi per una sola stagione con la maglia del Milan. Il capitano dei bianconeri, in scadenza nell’estate 2024, è attualmente infortunato e dovrebbe aver già chiuso anzitempo la sua stagione.

Il problema agli adduttori accusato contro il Siviglia potrebbero aver definito l’ultima uscita, per quest’anno, del centrale romano con la casacca bianconera adosso. Per quest’anno, infatti, visto che Bonucci dovrebbe rimanere fino alla scadenza contrattuale salutando solo nel giugno 2024 il club piemontese. Questa la decisione che la Juventus stessa avrebbe già preso, tenendosi stretto Bonucci per altri dodici mesi: ed il motivo è molto semplice.

Al di là di prestazioni altalenanti e spesso discutibili sul rettangolo verde, il centrale 36enne viene considerato un pilastro fondamentale per lo spogliatoio bianconero. Il capitano, tra i senatori più carismatici del gruppo di Allegri, è pronto a presentarsi in estate nel ritiro bianconero per vivere un’ultima annata con la sua Juventus. Poi l’addio, già programmato, a 37 anni e a parametro zero.