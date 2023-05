Ansia Maignan: i tifosi del Milan non ci vogliono credere

Uno scenario clamoroso che spaventa sia il Milan che i tifosi rossoneri: al centro di tutto il futuro di Mike Maignan

Settimane di grande attesa per il Milan di Stefano Pioli, chiamato a mettere una pezza su una situazione a dir poco delicata. Perchè se la semifinale d’andata contro l’Inter è stata un disastro e potrebbe aver compromesso definitivamente il cammino del ‘Diavolo’ in Champions League, ciò che preoccupa maggiormente Gerry Cardinale è il campionato di Serie A.

L’ennesimo ingiustificabile ko con lo Spezia – seguito da controverso confronto con gli ultras a fine gara – non ha fatto altro che gettare benzina sul fuoco per quello che è il più importante obiettivo stagionale del Milan. Rientrare tra le prime quattro in Serie A e qualificarsi alla prossima fase a gironi della Champions League era e rimane di vitale importanza, al punto che quello che accadrà in campo nelle prossime settimane si ripercuoterà inevitabilmente anche durante la sessione estiva di calciomercato.

Si ripartirà ufficialmente il 1 luglio 2023 ma, intanto, Maldini e Massara non hanno mai smesso di lavorare monitorando con attenzione i potenziali profili da Milan. Alle entrate corrisponderanno altrettante uscite, ed un reparto su tutti che rischia la rivoluzione sarà l’attacco. Da Ibrahimovic – in scadenza ed in odore di ritiro – arrivano ad Origi che dopo la firma a parametro zero coi rossoneri, non ha saputo imporsi.

Milan-Maignan, doccia gelata dietro l’angolo

Ma ciò che sottotraccia inizia seriamente a preoccupare la dirigenza milanista ha un altro nome e cognome: Mike Maignan. Il portiere francese ha dimostrato di essere un vero e proprio fuoriclasse, probabilmente tra i migliori estremi difensori al mondo. La sua assenza per sei mesi si è fatta sentire ma sin dal suo ritorno dopo il guaio al polpaccio, il Milan ha approfittato del suo contributo, soprattutto in Champions. Adesso, però, prende quota una possibile separazione tra le parti già durante l’imminente sessione estiva di mercato.

Un addio che, ad una condizione, potrebbe diventare un’opzione decisamente concreta. Se i rossoneri non dovessero alla fine centrare la qualificazione alla prossima Champions League, allora le strade del portiere ex Lille e della società lombarda si separerebbero. Troppo importante il futuro anche in ambito europeo di Maignan per restare in italia per la sola Serie A.

Ed il Milan potrebbe poi essere tentato da un club su tutti che – con una consistente offerta – potrebbe prendere e portarsi via Maignan. Si tratta del Bayern Monaco, da tempo sulle tracce del classe ’95 divenuto in breve tempo uno dei pilastri della squadra di Pioli. Situazione dunque in divenire ma la via è tracciata: senza la Champions, Maignan ed il Milan rischiano seriamente il divorzio.