Sdraiata sul divano in dolce compagnia: Diletta è strepitosa

Tutti pazzi per Diletta Leotta, sempre e comunque: un momento di relax davvero speciale per la conduttrice di DAZN

Il finale di stagione, come al solito, la vede in primissima linea. Poche settimane alla conclusione e ai verdetti principali del campionato e delle coppe europee cui potremo assistere su DAZN e naturalmente a raccontarci tutto questo ci sarà la splendida Diletta Leotta, ormai il volto femminile per eccellenza degli appuntamenti calcistici.

Sulla conduttrice catanese si sono sprecati fiumi di inchiostro reale e virtuale, per raccontarne il fascino sublime e che ha conquistato tutti a qualsiasi livello. Ormai, Diletta è un personaggio a 360 gradi ed è impossibile non imbattersi quotidianamente ed essere ammaliati dalla sua bellezza da capogiro. In tv, in radio, sui social, sui cartelloni pubblicitari, Diletta campeggia ovunque. Ed è un bel vedere, altroché.

La regina di DAZN è sotto i riflettori più del solito, come sappiamo, per il finale di stagione che la sta avvicinando a un momento davvero speciale della sua vita. Quello in cui nascerà sua figlia, ad allargare la famiglia con Loris Karius, portiere del Newcastle. Diletta è raggiante e sfoggia con orgoglio ed eleganza il pancione sempre più visibile, raccogliendo il sostegno e l’affetto da parte di tutti i suoi numerosissimi ammiratori. Con oltre 8 milioni e 700 mila followers su Instagram, del resto, si conferma uno dei volti femminili principali sui social in Italia, di certo la bellezza più acclamata e iconica di questi anni.

Diletta Leotta, dolci coccole e curve spettacolari in risalto: applausi a scena aperta

Tra momenti di lavoro e altri della sua vita privata, come sempre Diletta condivide tante immagini con i suoi fan, per la loro felicità. Regalando momenti indimenticabili.

Mai come in questo periodo, per lei ogni tanto c’è la necessità, di quando in quando, di tirare il fiato. E in questo scatto la vediamo in un momento di relax sul divano con il suo amico Lillo, il cagnolino diventato ormai a sua volta una mascotte del web. Mentre coccola il suo amico a quattro zampe, Diletta come sempre mette in evidenza un primo piano spaziale, con la celebre e vertiginosa scollatura contenuta a fatica da un top aderentissimo. Non possono mancare i like da parte dei fan, così come i commenti a dir poco entusiasti. Più di qualcuno, inutile dirlo, avrebbe tanto voluto essere al posto di Lillo…