Milan, torna a casa a 40 anni: gran finale per una bandiera

La storica bandiera del Milan è pronta ad un tuffo nel passato. Potrebbe fare un gradito ritorno in vista della prossima stagione.

Non è inusuale che un calciatore di spessore e di rilievo internazionale, dopo aver giocato nei migliori club del mondo, possa decidere di tornare da dove tutto è cominciato per chiudere la sua carriera.

Una scelta romantica e di cuore che in tanti hanno fatto in passato. Basti pensare a Gigi Buffon, che dopo aver vinto tutto con la Juventus ed il PSG ha scelto di tornare a Parma, club che lo ha lanciato nel calcio che conta e che gli ha permesso di diventare il portiere superlativo che ha confermato di essere successivamente. Un altro grande campione internazionale, ormai alla soglia dei 40 anni, potrebbe fare lo stesso percorso. Ovvero tornare dove è stato lanciato, rimettersi a disposizione della squadra a cui è maggiormente legato.

Stiamo parlando di Thiago Silva, ovvero uno dei difensori internazionali più forti della storia recente del calcio mondiale. Il centrale brasiliano è sempre stato considerato un calciatore allo stesso tempo tecnico e di grande intelligenza tattica. Un leader vero e proprio. Secondo il tabloid Daily Telegraph, Thiago Silva ha ancora un anno di contratto con il Chelsea, suo attuale club, ma pare destinato all’addio al termine della stagione per motivi personali. La stagione dei Blues è stata tutt’altro che positiva e il difensore classe ’84 potrebbe fare altre scelte.

Thiago Silva, addio Chelsea: può chiudere la carriera nella sua squadra del cuore

Pare che ciò sia dettato anche dalla volontà di tornare nel suo club preferito. No, non sarà il Milan, anche se Thiago Silva ha sempre fatto intendere di essere molto legato ai rossoneri. Ma il sogno dei tifosi milanisti di riaverlo, almeno a fine carriera, non sembra destinato ad essere esaudito. Piuttosto il brasiliano pare pronto a tornare in patria. Ritorno a casa per Thiago Silva che vorrebbe a 40 anni approdare al Fluminense, la squadra di Rio de Janeiro dove ha mosso i primissimi passi da calciatore.

Thiago infatti ha iniziato nel vivaio dei rosso-verdi, per poi incominciare il suo lungo peregrinare in giro per il mondo, che lo ha portato a indossare le maglie di Milan, PSG e Chelsea. Dopo aver detto addio alla Seleçao brasiliana, dopo l’eliminazione ai Mondiali 2022 per conto della Croazia, Thiago Silva è pronto a salutare anche il calcio europeo dove è stato dominatore per anni, considerato un difensore forte e intelligente. Il Brasile e le spiagge di Rio lo attendono per il gran finale.