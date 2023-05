Sassuolo, che retroscena: “È successa una cosa con Benzema…”

Un retroscena davvero incredibile che riguarda un calciatore del Sassuolo e Karim Benzema, uno dei fuoriclasse migliori in circolazione.

Cosa c’entra Karim Benzema con il Sassuolo? Apparentemente il centravanti francese del Real Madrid ed il club italiano non hanno molto in comune, visto che giocano due tornei diversi e hanno ambizioni da sempre differenti e lontane. L’attuale Pallone d’oro in carica ha però avuto a che fare in tempi recenti con uno dei titolarissimi del Sassuolo in maniera diretta. Lo ha annunciato e raccontato stesso un calciatore neroverde, in una recente intervista.

La pagina Cronache di Spogliatoio ha interpellato Martin Erlic, difensore centrale croato che milita nel Sassuolo. Un calciatore roccioso, forte fisicamente e che ha ottenuto anche la fiducia della Nazionale balcanica, con la quale ha già accumulato 4 presenze in carriera.

Erlic, classe ’98, è un difensore di personalità che prima di giocare nel Sassuolo si è ben comportato in prestito allo Spezia, con cui ha ottenuto due salvezze consecutive e meritate. Per questo Dalic, c.t. della Croazia, ha deciso di puntare forte su di lui. Lo stesso calciatore ha parlato di quando ha avuto la fortuna e l’onere di marcare Karim Benzema, in un match tra Croazia e Francia.

Erlic e lo scontro con Benzema: “L’episodio è successo in campo, ma…”

Erlic si ritrovò non solo il 9 del Real Madrid, ma anche un certo Kylian Mbappé da fronteggiare. A sorpresa però la partita, valida per la Uefa Nations League, è finita 1-0 per i croati con gol decisivo di Luka Modric.

Erlic ha un ricordo specifico del duello con Benzema: “In campo è successo un episodio che non dovrei raccontare. Sugli sviluppi di un calcio piazzato ho dato un pizzicotto involontario a Benzema nel cercare di marcarlo. Lui si è arrabbiato e guardandomi male mi ha detto: ‘Ma che stai facendo?’. Io gli ho risposto: ‘Ma che vuoi? Pensa a giocare’. Fortunatamente è finito tutto lì”.

Due calciatori di carattere protagonisti di un siparietto molto particolare. Il difensore del Sassuolo non ha timore dunque di fronteggiare e dialogare con i top player internazionali. Come raccontato da Erlic stesso nel rapporto con Modric, altro campione che tra l’altro condivide le origini di Zara: “Prima del mio esordio in Nazionale Luka mi disse di non sentire pressione e di spazzare via la palla se fossi stato in difficoltà. Non me lo aspettavo proprio un consiglio così da un campione come lui”.