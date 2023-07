Inter, ecco il nuovo portiere: arriva la conferma

L’Inter di Beppe Marotta è una delle squadre più attive sul mercato, l’obiettivo è regalare una rosa molto forte ad Inzaghi.

I nerazzurri fanno parte del gruppo di squadre, insieme alla Roma e in parte al Milan, che si sta muovendo meglio in questi primi giorni della sessione di calciomercato.

Il club nerazzurro è a un passo da una grande cessione. Stiamo parlando di André Onana, giocatore che abbiamo ammirato sia in serie A che in Champions League e che saluterà dopo solo un anno a Milano. Il camerunense è arrivato dall’Ajax a parametro zero e visto ciò Marotta è pronto ad accettare l’offerta dello United per regalare al club una grossa plusvalenza.

I Red Devils hanno messo sul piatto un totale di 55 milioni di euro per strappare l’estremo difensore alla squadra di Simone Inzaghi. Una cessione importante, dunque, per Beppe Marotta che è pronto per reinvestire parte del tesoretto in entrata, provando probabilmente anche un assalto a Romelu Lukaku.

Inter, in arrivo il francese Hugo Lloris?

Beppe Marotta pare ormai aver scelto il sostituto di André Onana. Il nuovo numero 1 nerazzurro sarà probabilmente Anatolij Trubin, in uscita dallo Shakthar Donetsk. Il classe 2001 verrà pagato dall’Inter circa 10 milioni di euro grazie al contratto in scadenza nel 2024, un ottimo affare per il club milanese. Il giocatore ucraino nelle ultime stagioni ha affrontato più volte l’Inter, da avversario e ha spesso mostrato il proprio valore.

In queste ore sta rimbalzando una notizia importante dalla Francia, su un possibile nuovo colpo in casa Inter nelle prossime ore. Secondo quanto riporta da Footmercato, infatti il direttore sportivo dell’Inter ha scelto anche il secondo portiere, un giocatore di grande esperienza come l’estremo difensore del Tottenham Hugo Lloris. Il club inglese e il calciatore sono ormai separati in casa e Lloris è stuzzicato da una nuova avventura.

Hugo Lloris nel corso di una partita, da capitano, con la maglia del Tottenham (Ansa Foto) Calciomercato Web

Sarà un testa a testa fino alla fine tra Lloris e Yann Sommer, portiere anch’egli molto esperto in uscita dal Bayern Monaco. La volontà della squadra nerazzurra è quella di affiancare un giocatore esperto come chioccia ad Anatolij Trubin che, come detto, arriverà a Milano dallo Shakthar Donetsk.

Il ruolo del portiere è attualmente una priorità per i nerazzurri che in queste ore hanno chiuso con il Gubbio per il terzo portiere Raffaele Di Gennaro, calciatore che sostituirà il partente Alex Cordaz.