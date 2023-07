All-in Juventus: quattro giocatori ne finanziano uno solo

Con l’arrivo di Cristiano Giuntoli, la Juventus può iniziare il proprio mercato per rinforzare la rosa. La dirigenza, infatti, lavora al grande colpo.

Con la telenovela legata a Cristiano Giuntoli giunta al termine, per la Juventus il calciomercato può finalmente entrare nel vivo.

Il colpo messo a segno con Weah, arrivato dal Lille per circa 10 milioni di euro, non sarà ovviamente l’ultimo per la ‘Vecchia signora’, intenzionata a rinforzare con innesti di grande qualità la rosa di Massimiliano Allegri. Uno dei reparti che la dirigenza intende rinforzare pesantemente è il centrocampo, che non da molte garanzie.

Questo soprattutto per le condizioni di Paul Pogba, fermo quasi un anno per via degli infortuni. Proprio per questo pare essere in atto una vera e propria rivoluzione per la zona centrale del campo, che può vedere l’uscita di quattro calciatori per cercare di portare a termine il grande colpo.

Juve, Giuntoli sogna il colpo in attacco

Il colpo Milinkovic è definitivamente svanito. La Juve lo ha sognato fino all’ultimo, ma il calciatore e Lotito alla fine hanno preferito le sirene arabe. Da qui il club bianconero deve cambiare strategia e Giuntoli sogna un rinforzo in attacco. Prima le cessioni e poi un colpo da novanta in attacco, la società ha ben definito chi provare a prendere. Stando a quanto riporta il profilo Twitter di “Juventus Mercato”, la società è pronta a piazzare i rientranti Zakaria e McKennie, nell’ultima stagione in prestito rispettivamente a Chelsea e Leeds.

Su Zakaria c’è il forte interesse del West Ham, che potrebbe mettere sul piatto circa 20 milioni per convincere la Juventus a cederlo. Poi McKennie e soprattutto Arthur il cui ingaggio è troppo elevato. Da decidere anche il futuro di qualche giovane con Iling Junior e Soule che hanno tante richieste, anche per addii a titoli definitivi. Dopo le cessioni testa ai rinforzi e Giuntoli sogna Jonathan David.

L’attaccante canadese del Lille è da tempo un pallino dell’ex Napoli, il giocatore può fare sia prima che seconda punta: da qui nasce l’idea del club di tutelare il futuro di Dusan Vlahovic. Con il calciatore nordamericano Dusan potrebbe restare e formare una coppia d’attacco fenomenale. O in caso di mega offerte David potrebbe anche sostituire Vlahovic, magari insieme ad un altro rinforzo offensivo. La società sta facendo le dovute valutazioni, ma Giuntoli farà di tutto per portare il calciatore alla Continassa.