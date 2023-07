Juventus, scambio due per uno: vogliono prendersi Bremer

Un top club europeo ha messo gli occhi su Bremer: per il difensore bianconero la Juventus potrebbe ricevere due giocatori.

Si muove il mercato in casa Juventus. L’arrivo ufficiale di Giuntoli è servito a dare un’accelerata ai progetti bianconeri di ricostruzione. Progetti che potrebbero basarsi, anche se non è sicuro, su una grande partenza, una cessione illustre in grado di finanziare qualche importante colpo in entrata. Se fino a questo momento si era ipotizzato un possibile ‘sacrificio’ di uno tra Vlahovic e Chiesa, però, l’ultimo indiziato a partire potrebbe essere un altro top player bianconero: Bremer.

Stando a quanto filtra dall’ambiente di Madama, il club non avrebbe in realtà alcuna intenzione di cedere l’ex torinista, pagato una somma importante solo la scorsa estate e ancora perfettamente dentro al progetto tecnico sia di Allegri che dello stesso Giuntoli. Tuttavia, un top club europeo potrebbe lusingare la dirigenza bianconera con una proposta quasi irrinunciabile.

Voci dalla Spagna parlano infatti di un possibile interessamento del Barcellona per il forte centrale difensivo brasiliano. Un giocatore che piace moltissimo a Xavi e che potrebbe garantire un salto di qualità alla retroguardia azulgrana. Per poterlo portare in Catalogna, però, il club campione di Spagna non vorrebbe tentare la Juve con una maxi offerta, bensì mettendo sul piatto il cartellino non di un solo giocatore, ma addirittura di due grandi calciatori ormai fuori dai piani del club.

Juventus, Bremer nel mirino del Barça: proposto uno scambio due per uno

Due difensori di grande esperienza e talento per averne uno. Il Barcellona sembra talmente interessato all’attuale centrale bianconero, da voler mettere in piedi un’operazione che sulla carta non sembrerebbe avere grande logica. Pur di convincere la Juventus, i campioni di Spagna accetterebbero infatti di privarsi di due calciatori che, seppur reduci da una stagione non positiva, potrebbero ancora godere di grande interesse sul mercato internazionale.

Le due pedine di scambio, secondo quanto riferito dal portale spagnolo El Nacional, sarebbero Eric García e Clément Lenglet. Il primo, centrale difensivo spagnolo, classe 2001, è reduce da una stagione altalenante, con trentadue presenze tra tutte le competizioni ma non sempre con un rendimento adeguato alle aspettative, come dimostrato dalla fatica fatta nelle quattro sfide Champions che lo hanno visto protagonista.

Il secondo ha invece provato a rilanciarsi nell’annata appena conclusa con un prestito al Tottenham. Se l’esperienza inglese gli è servita per accumulare minuti, soprattutto in campionato, non lo ha certo aiutato dal punto di vista della fiducia. Il difensore francese classe 1995 è infatti stato travolto dalla stagione, non proprio positiva, degli Spurs, conclusa con un ottavo posto alle spalle addirittura dell’Aston Villa, senza alcuna qualificazione alle coppe europee.

Due calciatori che hanno grandi qualità per potersi rilanciare, uomini che potrebbero diventare importanti per il presente e per il futuro bianconero, ma che sulla carta potrebbero rappresentare anche un passo indietro rispetto a Bremer, due stagioni fa premiato come miglior difensore del campionato italiano.