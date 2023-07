Stefano Tacconi, la foto del figlio Andrea commuove il mondo del calcio

Le condizioni fisiche dell’ex portiere della Juventus sono costantemente monitorate: il figlio Andrea commuove tutti

Non se lo sono dimenticato di certo i tifosi della Juventus nell’ultimo anno. La figura di Stefano Tacconi continua a rimanere una delle più amate e talvolta criticate del mondo del calcio e ora che si trova a lottare la battaglia importante, quella per la vita, il supporto del mondo del pallone non è mai stato così forte. I tifosi vogliono essere costantemente aggiornati sulle sue condizioni.

Nell’aprile del 2022 la vita dell’ex portiere e uomo simbolo della Juventus (che con la maglia bianconera ha vinto di tutto: campionati, Champions League e Coppa Italia) è stata stravolta da un’emorragia cerebrale dovuta alla rottura di un aneurisma, un caso grave ma che è stato fortunatamente trattata nel migliore dei modi dai medici dell’Ospedale di Alessandria ai quali la famiglia dell’ex portiere si è affidata.

Oggi sono passati più di dodici mesi e le condizioni di Tacconi sono decisamente migliorate. A testimoniarlo giornalmente il figlio Andrea che sui social aggiorna i fan a suon di foto e dichiarazioni. Gli ultimi scatti pubblicati fanno venire i brividi.

Tacconi, il figlio Andrea e quel gesto pieno di amore per l padre

Per fortuna le condizioni di Stefano sono migliorate a vista d’occhio e il periodo critico è stato messo alle spalle nella migliore maniera possibile. I medici sono rimasti colpiti dalla temperanza e dalla caparbietà dell’ex portiere che, in maniera del tutto eroica, si sforza giornalmente a recuperare quel minimo di normalità.

Mangiare, bere e parlare. Azioni considerate normali, ma non per Tacconi che da questo punto di vista sta migliorando tantissimo. E ora che è stato trasferito presso il noto ospedale ‘Casa Sollievo della Sofferenza’ di San Giovanni Rotondo (provincia di Foggia), una struttura considerata all’avanguardia per questo tipo di situazioni, la famiglia e i fans dell’ex atleta sperano in una ripresa repentina.

Intanto il figlio Andrea, a dimostrazione del grande affetto che lo lega al papà, su Instagram ha pubblicato l’ennesima foto toccante con protagonista ovviamente l’ex estremo difensore bianconero. Una foto, o meglio una storia, che vede Andrea impegnato ad accompagnare il padre in una delle sale dell’Ospedale pugliese.

Un gesto sicuramente semplice, ma al contempo che si rivela pieno di amore e di affetto. Ora non ci resta che aspettare la completa riabilitazione di Stefano, i prossimi mesi saranno decisivi in tal senso.