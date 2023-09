Ludovica è uno schianto: lato A in bella mostra

La nota giornalista e influencer Ludovia Pagani sta spopolando sempre di più nel mondo dei social, grazie a degli scatti a dir poco provocanti.

Ludovica Pagani, giornalista sportiva e influencer, anno dopo anno sta ottenendo sempre più consensi dal pubblico, che la segue con grande interesse.

Ludovica inizia la propria carriera nel mondo del giornalismo sportivo da giovanissima, grazie ad alcune collaborazioni con la testata giornalistica di Bergamo “Up”, che le fa maturare una buona esperienza. La popolarità, però, arriva grazie all’emittente televisiva Sportitalia, che notandola la porta sul piccolo schermo. Da quel momento la carriera è sempre in crescendo, tanto che nel 2018 pubblica il primo libro dal titolo “Semplicemente Ludovica”, editato da Mondadori.

Oltre a questo Ludovica ha deciso di aprire anche un suo canale Youtube, che nel giro di poco tempo è arrivato a toccare quota 276.000 follower. Oggi, visto anche il lavoro a tempo pieno da influencer, Ludovica è molto attiva sui social, dove si mostra con degli scatti da lasciare tutti senza fiato.

Ludovica Pagani toglie il respiro, forme esagerate: fan a bocca aperta

Come già accennato, Ludovica Pagani è una delle influencer italiane più note, tanto che il suo profilo Instagram sta per toccare i 4 milioni di follower. Questo ovviamente grazie alle apparizioni nel mondo televisivo, che hanno portato Ludovica ad essere seguita anche al di fuori delle telecamere. Il merito va anche ad una bellezza che definire disarmante è riduttivo, e che l’influencer mette in evidenza in ogni singolo scatto che posta sui social.

L’ultimo contenuto caricato, infatti, non poteva essere da meno. Nello scatto in questione possiamo ammirarla con indosso un intimo di colore rosa, che mette in risalto un lato A a dir poco esplosivo. Le forme prosperose, infatti, vengono spesso messe in risalto negli scatti pubblicati nel quotidiano, e questo non può che far girare la testa a tutti i fan che la seguono sempre con grande affetto.

“Che spettacolo che sei, lo scatto è da sfondo per il cellulare” e “incantevole. Sei di una bellezza rara”, sono solo alcuni dei commenti che i fan le hanno riservato sotto il contenuto in questione. Questo a testimonianza di quanto Ludovica continui ad essere apprezzata dal pubblico, che non perde occasione nel riempire i contenuti caricati dall’influencer di like e commenti. Nonostante l’estate stia giungendo al termine, Ludovica è intenzionata a rendere ancora più bollente il mondo social, con i fan già in trepidante attesa di un nuovo scatto da lasciare senza fiato.