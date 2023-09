Roma, torna il grande ex: Tiago Pinto ha deciso

La Roma sta vivendo un momento molto delicato, tra un mercato all’altezza e il problema rinnovo di Mourinho. Ora si parla di un grande ritorno

I giallorossi sono in zona retrocessione dopo le prime tre giornate e devono ancora iniziare veramente la propria stagione. Nel frattempo però i Friedkin sono già proiettati al futuro.

La stagione della Roma è iniziata nel peggiore dei modi, con un solo punto racimolato in tre partite e un calendario anche piuttosto agevole. Gli uomini di Mourinho si sono ritrovati ad affrontare allo Stadio Olimpico sia la Salernitana che il Milan, con l’intermezzo della trasferta di Verona. Un 2-2 e un paio di 1-2 hanno condannato i ragazzi dello Special One in fondo alla classifica (penultimo posto, peggio solo l’Empoli).

Le parole nella conferenza stampa di fine mercato di Tiago Pinto sono state piuttosto chiare e hanno ripreso il concetto espresso già dai Friedkin dopo l’arrivo di Lukaku. La Roma quest’anno deve andare in Champions League. La società ha fatto uno sforzo importante per portare a Roma giocatori di primo livello e si aspetta una forte reazione da parte della squadra. A dire il vero per ora nessuno dei colpi messi a segno si è visto in campo dal 1′ (eccezion fatta per Paredes) e questo testimonia il fatto che ci voglia tempo per amalgamare insieme il gruppo.

Mourinho non è così convinto che abbia a disposizione una squadra all’altezza dei primi 4 posti e chiuso nel suo silenzio continua a lavorare e meditare.

Roma, il prossimo anno si cambia: via Tiago Pinto, torna Massara

Il contratto dell’allenatore e del general manager della Roma sono entrambi in scadenza al termine di questa stagione. Ormai sembra scontato che per Mourinho questo sarà l’ultimo anno sulla panchina giallorossa, ma nelle ultime ore a che per Pinto le cose sembrano essere cambiare. I Friedkin potrebbero mettere in atto un colpo di spugna completo, rimodellando interamente l’area sportiva.

Se per quanto riguarda il nome del futuro mister c’è ancora massimo riserbo, sembra che a livello dirigenziale possa materializzarsi il ritorno di un grande ex. Ricky Massara è libero dopo aver concluso la sua esperienza al Milan (in modo anche brusco). Il ds ha lavorato a Roma nel periodo di Walter Sabatini e poi ne ha preso il posto nel 2018/2019 (dopo Monchi).

Come profilo piace molto alla nuova proprietà capitolina e potrebbe rientrare alla base con pieni poteri. Al suo fianco non è da escludere nemmeno un’altra figura, il famoso uomo forte richiesto da Mourinho. Si fa un gran parlare del nome di Zibi Boniek, sempre presente in tribuna autorità allo Stadio Olimpico e molto vicino a Dan Friedkin. Vedremo se la rivoluzione dirigenziale andrà in porto a breve.

