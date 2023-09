L’infortunio non ferma l’Arabia: Pogba è già sull’aereo

Pogba sempre nell’ottica del mirino saudita: nonostante i nuovi problemi fisici, il trasferimento all’Al Ittihad non passa in secondo piano.

Un trasferimento, ormai, sembra essere l’unica soluzione per salvare una situazione divenuta quasi paradossale. Paul Pogba è reduce da una stagione da fantasma alla Juventus, e adesso si è di nuovo infortunato.

Il suo futuro in bianconero resta un’incognita, anche e soprattutto per ragioni economiche, dato che il centrocampista francese percepisce 8 milioni l’anno. È il giocatore più pagato del club, ma non gioca praticamente mai, e nessuno, al di fuori dell’Arabia Saudita, pare interessato ad acquistarlo.

I numeri della scorsa stagione sono impietosi: Pogba è sceso in campo in appena 10 partite, per un totale di 161 minuti, con una media di poco superiore al quarto d’ora per incontro. Questa sarebbe dovuta essere la stagione della svolta, ma a Empoli il transalpino è stato colpito dall’ennesimo infortunio. Niente di davvero grave, da quello che si sa (nessuna lesione, potrebbe tornare già dopo la sosta), ma i timori che a livello fisico sia ormai irrecuperabile o quasi tornano a farsi sentire.

Così come tornano a farsi sentire, a questo punto, le sirene saudite. Giuntoli sta cercando di convincerlo ad abbassarsi l’ingaggio, che pesa come un macigno sulle casse del club, con cui ha un accordo fino al 2026. Sembra sempre più credibile che la Juve possa accettare di perderlo, magari pure a zero. E d’altro canto lo stesso Pogba potrebbe ora essere favorevole a un trasferimento in Arabia Saudita: avrebbe più spazio, meno pressioni, e potrebbe evitare un’altra riduzione di stipendio.

L’Arabia Saudita non si arrende: Pogba si avvicina

La deadline di Settembre è scaduta, ora occhio ad un possibile nuovo assalto a gennaio. Come sottolineato dal giornalista turco Ekrem Konur, su Pogba c’è ancora l’interesse dell’Al Ittihad campione in carica in Arabia Saudita. Il club non è per nulla preoccupato dalla condizione fisica del centrocampista francese, e confida di trovare un accordo per il trasferimento, presto o tardi.

Pogba ci pensa sempre più convintamente, e non potrebbe fare altrimenti, viste le sue difficoltà a tornare ad alti livelli in Serie A. Nel Golfo potrebbe invece ancora essere competitivo, e nel club allenato da Nuno Espirito Santo avrebbe a che fare con una rosa di livello alto, giocando accanto a Fabinho, Kanté e Benzema.

Tutto sta nell’offerta che gli verrà fatta e nelle sue attuali ambizioni: a inizio preparazione, Pogba voleva riconquistare la Juventus e la nazionale francese; adesso però le cose sono cambiate.