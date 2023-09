Ritorno di fiamma improvviso: un altro argentino per Allegri

La Juventus può prendere un altro giocatore importante per la rosa di Massimiliano Allegri, si tratta di un ritorno di fiamma

La sessione estiva di calciomercato è finita tra più di dieci giorni, ma è già tempo per pensare a quella di gennaio. Soprattutto per quei club che non hanno avuto la possibilità di intervenire per problemi economici.

Come per esempio la Juventus, che ha comunque preso un giocatore importante come Weah, che si è subito messo in mostra in queste prime giornate di campionato. Giuntoli e Manna sanno già quali reparti rinforzare e nelle ultime ore si sta facendo forte il nome di un vecchio obiettivo.

Si tratta di Rodrigo De Paul, che attualmente veste la maglia dell’Atletico Madrid e che in passato ha giocato in Serie A con l’Udinese. Proprio ai tempi di Udine, l’argentino era finito nel mirino della Juventus – cercato anche da Inter e Napoli -, però l’offerta dei Colchoneros fu più convincente e diede un nuovo centrocampista a Diego Pablo Simeone.

De Paul ha anche vinto il Mondiale con l’Argentina a Qatar 2022, coronando il sogno di una vita e di una carriera strepitosa. Durante la scorsa estate, il centrocampista era stato anche cercato dall’Al-Ahli, rifiutando un’offerta faraonica per restare nel grande calcio.

La Juventus torna su De Paul: operazione per gennaio

Secondo quanto riferito da ‘Fichajes.net’, Allegri ha chiesto di nuovo alla Juventus di effettuare un nuovo tentativo per De Paul. L’obiettivo è quello di acquistarlo già nel mercato di gennaio, la trattativa potrebbe essere facilitata per i problemi economici che sta vivendo l’Atletico Madrid. Il centrocampista argentino ha giocato da titolare le prime tre partite della Liga, siglando anche due assist nello 0-7 contro il Rayo Vallecano.

La valutazione che l’Atletico Madrid fa di De Paul è di almeno 35 milioni di euro. Una cifra molto alta per le casse della Juventus, soprattutto da sborsare a stagione in corso. Però il club bianconero vuole accontentare Allegri e sa bene che l’acquisto del centrocampista argentino alzerebbe di molto il livello della rosa. Soprattutto perché ci sono delle situazioni in bilico, come quella di Rabiot che ha il contratto in scadenza.

De Paul nella sua esperienza all’Atletico Madrid, fino a questo momento, ha giocato 89 partite in tutte le competizioni, con 7 gol segnati e 12 assist. Non sempre il rapporto con Simeone è stato sereno. Sembrava, infatti, che l’addio del centrocampista argentino doveva concretizzarsi già a gennaio scorso.