Juventus, club in vendita: spunta il primo interessato

L’indiscrezione sulla cessione della Juventus ha fatto il giro del mondo, ecco la verità: la rivoluzione, i nuovi proprietari

La Juventus ha cercato di pensare al bilancio nella sessione estiva di calciomercato. Nessun acquisto folle per i bianconeri, che vogliono far tornare a gioire i tifosi dopo mesi infernali sotto ogni punto di vista. Dal caso plusvalenza alla manovra stipendi, ecco cosa sta succedendo nelle ultime ore in casa Juve.

Come svelato dal prestigioso quotidiano italiano, Il Giornale, dopo i cento anni di proprietà, la Juventus starebbe pensando alla cessione del club dopo la crisi che ha dovuto affrontare in questi mesi per le vicende giudiziarie. L’ex presidente Andrea Agnelli non sta attraversando un’ottima situazione dal punto di vista finanziario tra perdite e debiti. Ora Exor potrebbe trovare un nuovo proprietario per eseguire il passaggio di proprietà per dare alla Juventus la possibilità di una continuità economica.

Juventus, cosa sta succedendo? La posizione di Exor

Sono stati mesi duri per cercare di ridurre le perdite, ma non è stata un’operazione così semplice. La Juventus ha pensato a cessioni importanti mettendo sul mercato anche diversi giovani interessanti: la base della vendità della società si aggira intorno al miliardo e mezzo.

Pochi minuti fa è comparso un comunicato stampa su Ansa con la precisazione di un portavoce di Exor, la holding della famiglia Agnelli che ha il controllo della Juventus: “Le ipotesi ventilate da un quotidiano sulla cessione della Juventus sono destituite di ogni fondamento”.

In questo mondo ormai sempre più frenetico, gli arabi potrebbero avere la meglio sbarcando definitivamente anche in Serie A dopo gli acquisti dal mercato italiano. Tanti big del campionato sono volati in quest’estate proprio per cambiare completamente vita. Un modo per pensare al futuro cercando di salvaguardare la felicità, ma la smentita di Exor ora dovrà farci capire in quale direzione guardare.

Un colpo di scena inaspettato davvero da tutti con l’indiscrezione de Il Giornale che ha fatto il giro del mondo: la Juventus sarà in vendita? Un momento decisivo per pensare al bene comune dopo i tanti problemi giudiziari affrontati dai dirigenti bianconeri. Una rivoluzione totale facendo tabula rasa per rivoluzionare tutte le parti coinvolte. Un momento decisivo per la cessione della società della Juventus con il mondo arabo sempre molto interessato a sbarcare in Italia. Staremo a vedere…