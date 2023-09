Juventus, fissato il prezzo per il colpo: Giuntoli spiazza tutti

I bianconeri sono già al lavoro per il prossimo mercato. Nel mirino un talento toscano che piace ad Allegri.

La Vecchia Signora sul mercato ha operato di fatto acquistando un solo giocatore, Timothy Weah. In realtà, il neo direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, al suo arrivo ha ritrovato anche Arkadiusz Milik.

Il centravanti polacco, scaduto il 30 giugno scorso il termine per effettuare il riscatto, ha fatto pressioni sul proprio club, il Marsiglia, per ritornare alla Continassa. L’affare è poi stato concluso per una cifra intorno ai 6 milioni, esborso decisamente abbordabile anche per chi vuole contenere i costi.

Per il resto, la campagna trasferimenti sabauda di fatto ha visto la permanenza di big quali Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, oltre al “colpo” di aver rinnovato per un solo anno Adrien Rabiot, il gioiello francese tanto caro a Massimiliano Allegri.

Sotto questa luce, la stagione della Juventus è iniziata decisamente bene con sette punti in tre gare, dietro solamente a Milan e Inter, in testa a punteggio pieno. Il club bianconero ha vinto ad Empoli e proprio un talento in forza ai toscani resta in cima alla lista dei rinforzi bianconeri.

La Juve insiste per Baldanzi: l’Empoli alza la posta

La squadra di Massimiliano Allegri, reduce da una stagione disputata più nei tribunali che sul campo, nella corsa ad un posto Champions, potrà contare sul vantaggio di non disputare le Coppe europee. L’inizio è stato abbastanza convincente e c’è ottimismo attorno al club.

Tutti alla Continassa volano basso. Giuntoli e Allegri parlano di competitività da coniugare con la sostenibilità, da questo la necessità di puntare su calciatori giovani, possibilmente italiani. Un profilo che piace tanto ai bianconeri è quello di Tommaso Baldanzi. Venti anni compiuti a marzo, contratto con l’Empoli fino al 2027, il fantasista è esploso la scorsa stagione.

Per il numero 35 in questa serie A tre presenze per 241′ complessivi. Lo scorso anno, 4 gol in 26 gettoni. La Juventus nelle ultime ore sarebbe tornata all’attacco per il mancino, mettendo sul piatto la cifra di 15 milioni. Un po’ pochi per il presidente Fabrizio Corsi che reputa Baldanzi un giocatore che a giugno 2024 potrebbe essersi consacrato definitivamente. Dalla Toscana hanno riposto picche alla proposta della Juventus, per loro il gioiello di Poggibonsi di milioni ne vale almeno 30.

La Juve monitora la situazione, anche perché sul giocatore ci sono altre big, il Napoli su tutte. Probabile che si torni a parlarne, ma per il prossimo giugno, difficilmente il tecnico Paolo Zanetti darebbe l’ok per cedere il suo fantasista a gennaio 2023, con una salvezza tutta da conquistare.

