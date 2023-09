Juve, Pogba aveva già fatto le visite

Il centrocampista francese di proprietà della Juventus, Paul Pogba, aveva già fatto le visite mediche propedeutiche alla firma sul contratto

Si è finalmente conclusa la sessione estiva di calciomercato. Ora i club possono concentrare totalmente le proprie forze sui vari impegni di campo. La Juventus deve cercare di tornare immediatamente alla vittoria, dopo il pareggio deludente contro il Bologna fra le mura dell’Allianz Stadium.

La Juve arriva alla sosta e i tifosi sperano che non ci siano più alti e bassi, ma la volontà di vedere un club competitivo per la lotta Champions e magari per lo scudetto. I tifosi, dal canto loro, temono di dover assistere ad un’altra stagione altalenante, caratterizzata da alti e bassi. Stavolta, però, non ci saranno più alibi.

Le voci inerenti alle problematiche giudiziarie non disturberanno più il gruppo torinese, che nei mesi a venire non prenderà parte ad alcuna competizione europea. Dunque, testa allo Scudetto: la ‘Vecchia Signora’, allo stato attuale delle cose, ha quantomeno il dovere di provare a lottare fino alla fine per la conquista del principale titolo nazionale.

Anche se, ovviamente, l’obiettivo primario è riottenere la qualificazione in Champions League. Senza la massima competizione europea, infatti, il club di Exor si è visto costretto a rendersi protagonista di un mercato di sacrifici. Ragion per cui Massimiliano Allegri spera di recuperare definitivamente determinate pedine, le quali potrebbero ancora fare la differenza.

Juventus, visite mediche e addio Pogba: ma è una fake news

Il riferimento, entrando più nello specifico, è a Federico Chiesa e Dusan Vlahovic, ma pure Paul Pogba. Il centrocampista francese vanta delle caratteristiche che nel campionato di Serie A si rivelano spesso vincenti. Grande forza fisica unita ad una tecnica importante: basti vedere l’impatto estremamente positivo di Ruben Loftus-Cheek col Milan.

Giocatori del genere riescono ad essere dominanti in Italia. Ma Pogba, al momento, appare fortemente condizionato dai suoi numerosi problemi fisici, che durante la scorsa stagione di fatto gli hanno impedito di mettersi a disposizione di Allegri. Nelle ultime ore è nata una clamorosa fake news, una notizia che ha fatto il giro del web ma che in realtà non era veritiera.

L’ex Manchester United viene da un’annata sportiva in cui è stato utilizzato pochissimo. Necessita, quindi, di un po’ di tempo prima di riacquistare uno stato di forma buono, anche e soprattutto dal punto di vista psicologico. Missione semplice da compiere? Tutt’altro, però la Juventus e il trainer livornese ci proveranno.

Intanto, nelle scorse ore è circolata una clamorosa fake news sul futuro del classe ’93. Secondo i media turchi, Pogba era vicinissimo al Galatasaray, ma il trasferimento non si è concretizzato a causa del mancato superamento delle visite mediche. Nulla di vero, la permanenza di Pogba a Torino non è mai stata in discussione.