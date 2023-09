Calciomercato, la top 11 degli svincolati: la Serie A può sognare ancora

La lista delle grandi occasioni di mercato non si è certo esaurita con la fine della sessione estiva di scambi: ecco gli svincolati di lusso

Lo scoppiettante mercato, per lo meno quello relativo alle principali leghe europee, si è chiuso alle 20 ore italiane di venerdì 1 settembre. Anche gli ultimissimi colpi, quelli tradizionalmente definiti ‘last minute’, sono stati piazzati. Altri sono inevitabilmente sfumati, o per assenza di accordo o per sopraggiunti termini di scadenza. Di impossibilità di produrre la documentazione necessaria alla deposizione del contratto in Lega.

Tutto finito allora? Macché. C’è un florido mercato, fatto di tutti quei giocatori svincolati – alcuni dei quali davvero prestigiosi – che non aspettano altro che accasarsi in un nuovo club. C’è chi viene addirittura dal Real Madrid, chi invece dalla Casa Blanca è stato cercato in concomitanza dell’infortunio di un suo big, chi è stato vicino, ma molto vicino, a trasferirsi in una big del nostro calcio e chi, infine, fino all’ultimo ha sperato nella chiamata del suo vecchio mentore.

Uno col quale ha lavorato per tre anni e che forse servirebbe ancora alla causa. Insomma, mai come quest’anno la lista di calciatori rimasti, per un motivo o per l’altro, senza squadra, è più numerosa che mai. Al punto tale da poter presentarsi come una vera e propria formazione, di cui sarebbe paradossalmente divertente verificarne la competitività sul terreno di gioco.

Da De Gea ad Hazard, quante occasioni per la Serie A

De Gea, Phil Jones, Tuanzebe, Mustafi, Schneiderlin, Townsend, Lingard, Hazard, Papu Gomez, Morelos, André Ayew. Potremmo definirla la formazione degli esclusi, quelli che in nessuna asta del fantacalcio – nemmeno quella che prevede la possibilità di schierare calciatori provenienti da diverse leghe europee – è stato possibile trattare. E tantomeno trattare.

Magari qualche anno fa un undici di questo tipo avrebbe fatto la fortuna di parecchi club di fascia medio-alta ma oggi, complice anche l’età avanzata di parecchi profili, forse farebbe fatica ad imporsi. Restano però certamente valide alcune opzioni, buone per le esigenze di molte società.

In particolar modo De Gea, Papu Gomez ed Hazard continuano a stimolare la fantasia di alcuni sodalizi del nostro campionato. Soprattutto di quelli delusi da un avvio di campionato al di sotto delle aspettative.

In questo senso, facile pensare alla Roma di José Mourinho, che lamenta difficoltà nella difesa dei suoi pali ma anche in generale nel reparto arretrato. Non sono da escludere anche club come la Juve, che potrebbe tornare su Hazard qualora arrivasse dall’Arabia Saudita, dove il mercato è aperto fino al 7 settembre, un’offerta irrinunciabile per il Kean o il Kostic della situazione.

