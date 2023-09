Juve, ecco la mano di Giuntoli: gioiello in arrivo

Juve, ecco finalmente il tocco di Cristiano Giuntoli: talento in arrivo al club bianconero. Ecco tutti i particolari

Due vittorie e il pari casalingo con il Bologna, con coda polemica per il mancato rigore ai felsinei, recita il bilancio dei primi tre match di campionato della Juventus.

Secondo posto, in coppia con il sorprendente Lecce, alle spalle del duo di testa, Milan e Inter, per i bianconeri. Troppo presto però per dire che la ‘Vecchia Signora’ è tornata. Tuttavia, un Federico Chiesa, già a segno due volte, ritornato ai livelli pre-infortunio e un Dusan Vlahovic, due gol all’attivo e il rigore fallito contro l’Empoli, che promette di ripetersi sui livelli dei suoi primi 6 mesi in maglia bianconera rappresentano la migliore garanzia per una stagione da protagonista della Juventus.

Insomma, Max Allegri si affida alla vecchia guardia per rilanciare la ‘Vecchia Signora’ anche perché la sessione estiva di calciomercato ha portato in dote ai bianconeri solo Timothy Weah e Andrea Cambiaso. Un mercato, quello bianconero, all’insegna dell’austerità. Gli anni delle spese folli sono un lontano ricordo. La ‘Vecchia Signora’ come una nobile decaduta è piena di debiti. Ragion per cui Cristiano Giuntoli, Direttore tecnico bianconero, in estate si è concentrato nel piazzare i tanti esuberi che appesantivano il bilancio bianconero.

La Juventus sarebbe vigile su Echeverri, talento del River Plate

L’ex Direttore sportivo del Napoli negli anni all’ombra del Vesuvio si è segnalato come uno straordinario talent scout pescando un certo Khvicha Kvaratskhelia in un campionato, quello georgiano, ai margini del grande calcio. Ed è proprio questo ciò che si aspettano da lui la dirigenza e i tifosi bianconeri.

Ebbene, Cristiano Giuntoli si è messo già all’opera, del resto il calciomercato, come il denaro, non dorme mai. Pertanto, nella prossima finestra invernale di calciomercato si potrebbe registrare il primo vero colpo targato Cristiano Giuntoli.

Infatti, secondo quanto riportato da calciomercato.com, gli osservatori della Juventus, ovviamente con la regia dell’ex Direttore sportivo dei campioni d’Italia in carica, starebbero monitorando con particolare interesse Claudio Echeverri, il classe 2006 in forza al River Plate, con le prossime settimane che potrebbero essere decisive per il futuro del talento dei Millonarios.

Se i report degli osservatori bianconeri saranno più che positivi, non è da escludere che Cristiano Giuntoli, come detto, possa decidere di affondare il colpo già nella sessione invernale di calciomercato per fare il bis della brillante operazione Kvaratskhelia, tra i principali protagonisti dello scudetto del Napoli e tra i 30 candidati, insieme al compagno di squadra Victor Osimhen, al Pallone d’Oro 2023.