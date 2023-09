Irresistibile come sempre: Jolanda De Rienzo show

Nonostante la Serie A sia momentaneamente ferma per la pausa dedicata alle nazionali, non si ferma il palinsesto canonico di Sportitalia.

In tempo di consegnare le prime tre giornate di campionato agli archivi (“del duca”, come direbbe Sabaku no Maiku) che è già tempo di fermarsi per lasciare spazio alla disputa delle gare fra nazionali, valevoli per le qualificazioni a Euro2024.

L’Italia è impegnata in questi giorni in sfide molto delicate e Spalletti potrà lavorare sugli uomini a disposizione. La priorità è la qualificazione agli europei. Tuttavia non si ferma il lavoro quotidiano nelle redazioni delle tv, che scandiscono giorno per giorno lo scorrere del tempo nel nostro campionato.

E a dare il proprio contributo ci pensa anche la superba giornalista Jolanda De Rienzo, consolidatasi come una delle giornaliste più preparate del panorama campano e non solo. Molto attenta al calciomercato e a ciò che accade nei vari centri di allenamento di tutte le squadre, giorno per giorno. E chi più ne ha, più ne metta.

De Rienzo appartiene al segno zodiacale dell’Ariete, infatti è nata a ridosso di Napoli il 23 marzo del 1984. In gioventù frequenta l’Università Suor Orsola Benincasa, assicurandosi così la laurea in Scienze della Comunicazione. Il suo debutto sul piccolo schermo avviene sul finire degli anni Zero, nella trasmissione dedicata al mondo del calcio Goal Show (che vede anche la presenza di Walter De Maggio). È perciò da considerarsi una veterana e la sua comprovata affidabilità non può essere discussa.

Il grande successo televisivo tradotto in esorbitante seguito sui social

Lavorare quotidianamente così vicino al mondo del pallone ha portato De Rienzo ad intraprendere una relazione personale a livello intimo con Nicolò Frustalupi, storico allenatore in seconda alle dipendenze di mister Walter Mazzarri.

Mazzarri non a caso ha raggiunto i momenti più alti della propria carriera quando era alla conduzione del Napoli, squadra di cui De Rienzo è notoriamente tifosa. Finita quella parentesi, ora è legata al musicista Angelo Barletta. Nel 2021 la giornalista ed il musicista hanno messo al mondo il loro primo figlio, chiamato Gabriel.

Come detto però il mondo lavorativo non concede tregua, in alcun ambito. Anche durante la pausa delle nazionali. Giusto il tempo di concedersi un piatto di canestrelli al ragù tra una pausa e l’altra e poi si ricomincia.

De Rienzo ha voluto ricordarcelo con un post sul suo seguitissimo profilo Instagram che conta la mirabolante cifra di quasi 4centomila follower. De Rienzo ha voluto ricordarci il suo impegno con queste parole “I MIEI IMPEGNI PER IL WEEK END!! #Amici #SerieA #Lavoro #Grateful”.