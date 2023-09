Firma prima dei gironi: colpaccio Champions

Colpaccio dell’Atletico Madrid prima dei gironi di Champions. Il nuovo acquisto può dare filo da torcere a un’italiana.

Possibile colpo in entrata da parte dell’Atletico Madrid in vista dei prossimi gironi della Champions League. I ‘Colchoneros’ sono pronti ad acquistare un nuovo giocatore a sorpresa per il proprio reparto offensivo.

Chiuso il mercato estivo, in molti campionati europei è ancora possibile acquistare giocatori svincolati a costo zero. Ed è proprio uno di questi nomi che potrebbe clamorosamente arrivare all’Atletico Madrid, dopo varie stagioni sotto tono in cui ci sono stati più bassi che alti. Diego Simeone è pronto ad accoglierlo e farlo rinascere, come già gli è successo con altri calciatori.

L’Atletico Madrid è sulle tracce di Eden Hazard, ex Chelsea e Real Madrid che attualmente possiamo vedere nella lista degli svincolati. Dopo 4 stagioni decisamente deludenti, il valore di Eden Hazard è sceso drasticamente rispetto ai 115 milioni spesi dal Real Madrid per prenderlo dai Blues, club in cui era diventato uno dei migliori talenti in circolazione.

Dall’apertura del mercato estivo, l’agente di Hazard ha analizzato diverse offerte, anche se con la dovuta calma. Questo perché il giocatore non è ancora sicuro se continuare la sua carriera professionistica o appendere gli scarpini al chiodo.

Hazard in direzione Atletico Madrid: colpo a sorpresa

Nonostante le ultime stagioni e una fase di declino per la sua carriera, Hazard può ancora competere ad alti livelli a questa età, forma permettendo. Al Real Madrid si è lasciato andare, e non è stato mai decisivo, ed è questo il motivo per cui la scelta dei Blancos per il giocatore è stata quella di svincolarlo.

Non è la prima volta in cui Simeone pesca dalle squadre rivali. Noti sono i casi di Morata e Marcos Llorente, valorizzati dall’allenatore argentino. Un nome come quello di Hazard può essere una scommessa azzardata, ma che (se vinta) può rivelarsi un asso nella manica in campionato e in Champions.

A farne le spese potrebbe essere la Lazio di Sarri, finita nel girone E con Feyenoord, Atletico Madrid e Celtic. Tutti sanno del potenziale tecnico di Eden Hazard, e se il belga dovesse arrivare alla corte di Simeone molti club potrebbero rivalutare il loro piano difensivo contro i Colchoneros.

Diverse le opzioni possibili per Eden Hazard a questo punto della sua carriera. Oltre all’Atletico, si fanno sentire anche qualche squadra araba e il Royal Antwerp, squadra belga che potrebbe riportarlo in patria. L’opzione che ultimamente ha preso piede per il giocatore è quella del ritiro, dopo le seguenti dichiarazioni in un documentario sulla nazionale belga, chiamato ‘Believe’:“Penso che sia arrivato il momento di godermi la famiglia e i miei amici. Berrò qualche birra Jupiler”.