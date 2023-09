Calciomercato, colpo dell’Inter: addio a gennaio

L’Inter è partita a mille in questa nuova stagione. Attualmente è la capolista della Serie A, ma è pronta ad operare ancora sul calciomercato

Il calciomercato non dorme mai. L’Inter è sempre molto attiva per puntellare la rosa a disposizione di Simone Inzaghi: i nerazzurri continueranno a valutare profili interessanti per la seconda parte di stagione. A gennaio potrebbe arrivare un nuovo colpo, un momento decisivo per svoltare in ottica futura.

Un momento decisivo per pensare ancora al futuro. L’Inter vuole continuare a macinare punti in questa stagione: tra pochi giorni ci sarà il derby di Milano per allungare proprio sui rossoneri. Sarà una sfida avvincente, ma l’obiettivo resta quello di incrementare il tasso tecnico sfruttando l’occasione giusta sul fronte calciomercato. Il club nerazzurro ha dimostrato di saper intervenire al momento opportuno per scovare giocatori interessanti: ora tutto può cambaire in ottica futura. Ecco la sua prossima destinazione.

Calciomercato, rinnovo in fase di stallo: può partire subito

L’Inter resta una delle candidate alla vittoria dello Scudetto per tornare a collezionare successi importanti. Dopo una stagione deludente in Serie A, i nerazzurri sono arrivati in finale di Champions League perdendo soltanto contro il Manchester City. Un nuovo profilo davvero suggestivo che potrebbe così cambiare magicamente il suo futuro: ecco i dettagli dell’operazione.

Malumore in casa Napoli dopo la sconfitta casalinga contro la Lazio. Eljif Elmas è stato uno dei migliori in campo nella sfida della Macedonia del Nord contro l’Italia, mentre con Rudi Garcia non è scattato ancora il feeling. Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, l’Inter potrebbe pensare a lui per rinforzare ancora di più la rosa di Simone Inzaghi.

Il suo contratto con il club partenopeo è in scadenza nel 2025 e il suo rinnovo è ancora in fase di stallo. Il trasferimento potrebbe avvenire sulla base di 25 milioni di euro cash o uno scambio con Sensi più 15 milioni cash. Ora la palla passerà al Napoli che dovrà così sistemare ogni dettaglio in vista del futuro. Elmas vorrebbe giocare con più continuità, ma siamo soltanto all’inizio della stagione.

Il centrocampista macedone ha dimostrato di esere all’altezza nella sfida contro Di Lorenzo, ma ora cercherà di ritagliarsi più spazio in maglia azzurra. L’amministratore delegato, Beppe Marotta, è pronto per mettere a segno nuovi colpi entusiasmnati in vista della seconda parte di stagione.