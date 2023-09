Allegri ribalta la Juve: sta cambiando tutto

Massimiliano Allegri pronto a rivoluzionare completamente la sua Juventus: il tecnico bianconero sta cambiando tutto.

La Juventus è chiamata al riscatto quest’anno dopo due stagioni deludenti ed il nuovo campionato sembra essere iniziato per il verso giusto.

I bianconeri hanno raccolto sette punti in queste prime tre giornate e sono attualmente secondi in classifica alle spalle di Milan ed Inter, le uniche due squadre a punteggio pieno. Dopo il brutto pareggio casalingo contro il Bologna nella seconda giornata, prima della sosta è arrivata una vittoria confortante in quel di Empoli che ha permesso alla Juventus di riprendere fiducia e dove si è visto un gioco migliore rispetto a quanto visto contro i felsinei.

Ciò, però, potrebbe non bastare contro la Lazio alla ripresa del campionato ed Allegri è al lavoro per migliorare il gioco e le prestazioni della sua squadra. Il tecnico bianconero sta lavorando molto anche dal punto di vista tattico e secondo quanto riportato da Luca Momblano starebbe pensando ad un cambiamento importante per la difesa che riguarda anche Cambiaso che finora ha sempre agito da esterno

Juventus, nuovo ruolo per Cambiaso: Allegri stravolge tutto

La Juventus targata Massimiliano Allegri è sempre stata una squadra molto camaleontica dove è cambiata non solo dal punto di vista delle scelte di formazione, ma anche dal punto di vista tattico. In questa stagione, il tecnico livornese è ripartito dal 3-5-2 che gli ha portato bene con Udinese ed Empoli, meno con il Bologna, ma per le prossime partite starebbe pensando ad un cambio modulo che stravolgerebbe tutto.

Secondo quanto riportato da Luca Momblano nel corso della trasmissione Twitch a tinte bianconere Juventibus, Allegri starebbe pensando di abbandonare il 3-5-2 e passare alla difesa a quattro, andando a cambiare di fatto quello che è il ruolo di Cambiaso. Partito come esterno di sinistra nelle sfide contro Udinese e Bologna, il difensore potrebbe dunque “retrocedere” di nuovo a ruolo di terzino sinistro, sua posizione naturale.

Momblano ha raccontato come Allegri sia al lavoro per poter testare Cambiaso in una difesa a quattro e ciò fa capire che nei prossimi allenamenti potrebbe esserci dunque una novità importante. Il passaggio alla difesa a quattro, però, significherebbe che la Juventus dovrebbe poi schierare un centrale in più, con Danilo che tornerebbe a svolgere il ruolo di terzino destro e con uno tra Gatti e Rugani a far compagnia a Bremer al centro della difesa.

Allegri prepara dunque un’altra rivoluzione tattica per la sua Juventus, ma i tifosi sperano che il tecnico livornese non snaturi troppo la squadra, andando a rovinare quanto di buono raccolto in queste prime tre partite, chiedendo maggior continuità anche sotto questo punto di vista.