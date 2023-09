Il Napoli sorprende tutti: scelto il post Osimhen

Nonostante la stagione sia appena iniziata, il Napoli sta già lavorando in vista del futuro.

La stagione del Napoli è iniziata abbastanza bene. Nelle prime due gare di campionato, infatti, i partenopei sono riusciti a portare a casa sei punti grazie alle vittorie contro Frosinone e Sassuolo.

Nell’ultima gara prima della sosta, però, gli azzurri sono usciti sconfitti dal Maradona nel primo big match stagionale contro la Lazio. Mentre Rudi Garcia lavora sul campo per cercare di risolvere le cose che non vanno, la dirigenza sta già pianificando le strategie per la prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda l’attacco.

Il futuro del bomber nigeriano Victor Osimhen, infatti, potrebbe essere lontano da Napoli viste le molte sirene che continuano ad arrivare. Di fatto il Napoli sta già lavorando per quanto riguarda la prossima stagione. Il reparto offensivo, infatti, può essere rivoluzionato dall’addio di Osimhen.

Futuro in bilico per Osimhen, il Napoli ha individuato l’erede: può arrivare dalla Premier League

Il capocannoniere della passata stagione, nonostante il contratto in scadenza nel 2025, può salutare Napoli la prossima estate. Sul calciatore classe 1998, già in estate si sono mosse diverse squadre anche dall’Arabia Saudita, con società che hanno messo sul tavolo offerte importanti sia per il club che per il ragazzo.

Il presidente Aurelio De Laurentiis è stato bravo a resistere a tali proposte, ma la prossima stagione le cose potrebbero cambiare soprattutto in caso di mancato rinnovo. Proprio per questo la dirigenza si sta muovendo, con l’erede che è stato individuato in Premier League.

Il profilo individuato dai partenopei per raccogliere l’eredità del bomber nigeriano è Gabriel Jesus, brasiliano dell’Arsenal classe 1997. Il ragazzo ha iniziato molto bene la stagione in Inghilterra, realizzando una rete nelle prime due uscite stagionali. Nonostante il brasiliano sia un punto fermo dei gunners, in caso di grande offerta le cose potrebbero cambiare. Il Napoli ci sta lavorando per il 2024, tanto che nei prossimi mesi potrebbe avviare i primi contatti per valutare la fattibilità dell’operazione.

Si tratterebbe di un grande colpo per il Napoli, che andrebbe a sostituire il proprio bomber con un altro attaccante di assoluto valore e dalla grande esperienza. Gabriel Jesus potrebbe essere attratto dall’idea di provare una nuova esperienza, con i partenopei che cercheranno di far leva su questo aspetto. Con la stagione appena iniziata, il Napoli si sta già cautelando in caso di addio del proprio perno offensivo.

