Conte torna in Serie A, accordo con la big: trattativa lampo

Antonio Conte è uno dei tecnici più in voga ed ora, dopo la fine della sua esperienza al Tottenham, è alla ricerca del progetto giusto per ripartire. A sorpresa può far ritorno in Serie A, nel campionato dove ha dato il meglio di sé, grazie ad un accordo a sorpresa con la big.

Stranamente, per la prima volta nella sua carriera, il tecnico salentino al Tottenham non è riuscito a portare a casa i risultati auspicati e richiesti dal club. Come è noto, si tratta di un allenatore molto particolare, che se seguito dalla società riesce a portare a casa quasi sempre traguardi straordinari. In Italia ne sanno qualcosa i tifosi di Inter e Juventus, che ancora a tratti lo rimpiangono per il gioco espresso dalle squadre. Da tempo, a momenti alterni, si vocifera di un suo ritorno in Serie A ed ora sembra davvero che le tessere si stiano allineando, per così dire. La big lo vuole per un cambio in panchina che sarebbe clamoroso.

L’ex Inter e Juventus torna in Italia

Il nome di Antonio Conte come è noto è garanzia di risultati e di aggressività nel mondo del calcio. Da anni, infatti, è uno dei tecnici più vincenti e con una impronta più chiara. Difesa a tre, aggressività in ogni zona di campo, esterni che spingono tantissimo e calciatori pronti a dare tutto per lui. Un profilo del genere non può non fare la differenza, soprattutto in Italia, dove una big è pronta ad accoglierlo.

Stando a quanto raccontato dal portale “Il Romanista“, la Roma sta seriamente pensando all’ex commissario tecnico della Nazionale, al punto che lo avrebbe già bloccato. I risultati portati a casa dalla squadra di Josè Mourinho preoccupano la dirigenza dopo gli investimenti fatti e, per questo, si pensa già al suo erede.

Antonio Conte alla Roma per il dopo Mourinho

Non è la prima volta che il nome dell’ex Juventus viene accostato al progetto dei Friedkin, che come è noto puntano in alto. La posizione di Mourinho è instabile come mai dopo quanto fatto nelle prime tre uscite stagionali. L’ossatura della squadra è molto vicina alle esigenze di Antonio Conte che, anche per questo, rappresenterebbe un profilo a dir poco appetibile. La pista può diventare caldissima.