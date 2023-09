Un vecchio nemico apre alla Juve: “Mai dire mai”

Centrocampista non mette da parte la pista Juventus malgrado il suo pesante passato: parole eloquenti

È tempo di sosta delle Nazionali, gli allenatori lavorano con i pochi elementi rimasti a disposizione per preparare le prossime sfide all’orizzonte. Sfide per alcuni già decisive, per altri viste solo come una conferma dopo le prime uscite stagionali più che convincenti.

E la sosta delle Nazionali serve anche per tirare fuori il discorso mercato che in realtà continua a far discutere di sé lontano da telecamere e occhi indiscreti perché alla fine la prossima finestra di gennaio è meno lontana del previsto. Così queste ore di assenza di campionato vengono riempite da dichiarazioni di un certo calibro e che aprono scenari impensabili fino a qualche anno fa.

Scenari impensabili a maggior ragione per chi, fino a pochi anni fa, guidava il centrocampo del Napoli e lo faceva in una squadra che forse un trofeo lo avrebbe meritato eccome. Perché Jorginho in mezzo al campo fungeva da metronomo e permetteva alla squadra di girare e memoria agli ordini di mister Maurizio Sarri.

Jorginho: futuro alla Juve? Le parole dell’agente

In questi anni l’italo-brasiliano ha vinto, e convinto, anche in terra inglese risultando uno dei miglior anche a livello individuale (il terzo posto alla classifica del Pallone d’Oro 2021 alle spalle di Lewandowski e Messi né è un esempio lampante). Col Chelsea ha vinto tutto, all’Arsenal invece si è fatto sfuggire una Premier già ricamata sul petto.

L’Italia rimane sempre nel cuore e nei pensieri del centrocampista malgrado siano diversi anni che giochi in Premier League. Ne ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli il suo agente Joao Santos. Senza mezzi termini ha aperto alla possibilità che il 31enne possa tornare in Italia perché è rimasta nel suo cuore: “Quest’anno resta all’Arsenal, poi vedremo, ora è concentrato per far bene in Premier League e in Champions League“, afferma Santos che parlando della prossima destinazione di Jorginho non mette da parte l’opzione italiana.

“L’Italia è rimasta nel nostro cuore e se qualche squadra di Serie A è interessata a lui vedremo“. Ma qui tira fuori la bomba: “Interesse della Juventus per Jorginho? Possiamo parlare con tutte le squadre“. Santos è chiaro, il ragazzo non avrà fin troppi problemi ad affrontare il proprio passato. Del resto, passando dal Chelsea all’Arsenal ha già dimostrato di non subire troppo le pressioni derivanti dal passaggio da una rivale all’altra.